FOTO / Cu ce s-a confruntat Laura Cosoi după ce a devenit mămică. ”Nu te mai CAUTĂ nimeni”

Laura Cosoi, în vârstă de 43 de ani, a povestit cu ce s-a confruntat după ce a devenit mămică pentru prima oară.



Laura Cosoi a devenit mămică pentru a doua oară în luna august a anului 2020, când a adus pe lume o fetiță care a primit numele Vera. Laura Cosoi este căsătorită cu Cosmin Curticăpean, împreună cu care mai are o fetiță, Rita. În data de 23 iunie 2022, Laura Cosoi și partenerul ei de viață au devenit părinți pentru a treia oară. Vedeta a adus pe lume o fetiță care a primit numele Lara. În luna iulie 2024, Laura Cosoi a adus pe lume cel de-al patrulea copil, tot o fetiță – Aida.

Prezentă la un podcast, Laura Cosoi a povestit prin ce problemă a trecut după ce a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a mărturisit că, după prima naștere, s-a simțit singură.

Cu ce s-a confruntat Laura Cosoi după ce a devenit mămică. ”Deci după ce ai născut se lasă o liniște… stupidă în jur”

”Cred că după prima naștere, dar nu chiar depresie, dar da, nu prea îmi găseam locul (…) Toată lumea: ”Da, sună-mă, caută-mă la orice oră”. Nu te mai caută nimeni. Deci după ce ai născut se lasă o liniște… stupidă în jur. Toți ăia care au zis că vin să te ajute nu te mai ajută nimeni”, a explicat Laura Cosoi, potrivit spynews.ro.



Vedeta este de părere că un concediu de maternitate lung poate reprezenta un pericol pentru mămici:

”Tu te trezești cu un copil în casă, cu un soț. Eu sunt de părere că un concediu de doi ani de zile este un pericol uriaș pentru mame”.