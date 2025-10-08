FOTO / Cum arăta Horia Brenciu pe vremea când prezenta ”ROBINGO”. Imagini din urmă cu 32 de ani

Horia Brenciu, în vârstă de 53 de ani, a dat publicității imagini cu el de pe vremea când prezenta emisiunea ”robingo” la Televiziunea Națională.



Pe contul său de Facebook, Horia Brenciu le-a făcut o supriză internauților și a postat câteva fotografii cu el din urmă cu 32 de ani. Imaginile datează de pe vremea când artistul era prezentatorul emisiunii ”Robingo”, difuzată la Televiziunea Națională.

”În 1994, acum 32 ani începeam aventura mea în televiziune, la TVR, ca prezentator, cu prima emisiune concurs cu licență internațională din România, Robingo. A fost cea mai bună și nebună decizie pe care am luat-o, lăsând în urmă toată copilăria și adolescența mea din Brasov pentru necunoscutul București. Și iată că, acum, după 32 ani sunt tot într-o emisiune concurs”, a notat Horia Brenciu în dreptul imaginilor respective.

Postarea artistului a adunat mii de like-uri și numeroase omentarii din partea celor care îi urmăresc actvitatea pe rețelele de socializare.

Horia Brenciu, o familie fericită alături de Alice Dumitrescu

Horia Brenciu este cântăreț, a prezentat numeroase emisiuni și a fost jurat la diverse show-uri de talente. De asemenea, Horia Brenciu realizează și un podcast – ”Lucruri simple”.

În plan personal, Horia Brenciu este căsătorit cu producătoarea de televiziune Alice Dumitrescu. Cuplul are patru copii: Toma, care este înfiat, Mina, copilul lor biologic, și Maria și Andreea, acestea din urmă fiind fiicele lui Alice Dumitrescu dintr-o căsnicie anterioară.