FOTO. Cum are grijă Lupu Rednic să nu se îngrașe. ”Și mie mi-e o FOAME de lup, câteodată, dar n-am ce face”

Lupu Rednic, în vârstă de 56 de ani, ține la forma sa fizică. Artistul e spus cum procedează pentru a nu lua în greutate.

Lupu Rednic este unul dintre cei mai apreciați interpreți de folclor. În plan personal, Cornelia Rednic formează o familie alături de Lupu Rednic, cel care îi este și partener de scenă. Cei doi sunt căsătoriți de peste 30 de ani.

La fel ca soția sa, Lupu Rednic este foarte atent la imaginea sa și la forma fizică pe care o are. Acesta a spus, pentru click.ro, cum face pentru a evita să ia în greutate, deși recunoaște că este dificil fiindcă partenera sa de viață gătește foarte bine. ”Soția mea Cornelia face niște bunătăți! I-am și zis să nu mai facă nimic, că iar mă îngraș”, spune el.

Cum are grijă Lupu Rednic să nu se îngrașe. ”Am mai slăbit câteva kilograme, vreo 3-4 kg, atât cât trebuie, cât vrea Dumnezeu”

”În fiecare dimineață, mănânc vreo două ouă fierte, dar moi, cu o bucată de brânză, poate fi și cu mucegai. După această masă, de la orele 10.00, nu mai mănânc însă nimic până la ora 16.00. Atunci, îmi pun pe felii de pâine, din aceea bună, cu semințe, untură de porc de Mangalița, e foarte sănătoasă. De fapt, e cea mai sănătoasă grăsime. Alături, tai felii de ceapă. După ce mănânc, la ora 16.00, beau și un păhărel de horincă, dacă nu trebuie să mai merg pe undeva cu mașina. Și, până dimineață, asta mi-a fost masa”, a detaliat Lupu Rednic.

”Încerc să țin post miercurea și vinerea. Însă mai țin și post negru, de șase zile, fără mâncare, numai cu apă. Mă simt foarte bine, după această perioadă, aș zbura, dar n-am pistă să decolez. Postul negru e bun pentru sănătate, în cazul meu. Am mai slăbit câteva kilograme, vreo 3-4 kg, atât cât trebuie, cât vrea Dumnezeu. Mă întreabă mulți cum rezist fără să mănânc șase zile. Și mie mi-e o foame de lup, câteodată, dar n-am ce face. Suntem oameni credincioși, ținem toate posturile”, a mai spus artistul.