FOTO. Cornelia și Lupu Rednic, despre SECRETUL mariajului de 33 de ani. ”E bine să tragi la aceeași căruță, cum se zice în popor”

Binecunoscuții interpreți de muzică populară Cornelia și Lupu Rednic au explicat care este secretul mariajului lor de peste trei decenii.

Cornelia Rednic este o cunoscută interpretă de folclor. În plan personal, Cornelia Rednic formează o familie alături de Lupu Rednic, cel care îi este și partener de scenă. Cei doi sunt căsătoriți de peste 30 de ani.

Artiștii au făcut declarații despre mariajul lor și despre secretul longevității lor în cuplu pentru click.ro.

Cornelia și Lupu Rednic, despre secretul mariajului de 33 de ani. ”Lipsa banilor ne-a ambiționat, am fost mai îndârjiți să răzbim în viață”

”Important, ca să rămâi împreună, este ca cei doi soți să se placă. Totul pleacă de la iubire și de la respect. La fel de importantă este și toleranța, pentru că suntem totuși diferiți. În plus, ca să ai un scop comun, e bine să tragi la aceeași căruță, cum se zice în popor. Căci, dacă unul vrea ceva, iar altul vrea altceva, nu e bine”, a declarat Cornelia Rednic.

”Eu și Lupu ne-am căsătorit de foarte tineri, din dragoste. Dar nu am pornit-o chiar de la lingură, pentru că ne-au mai ajutat și părinții cu ce aveam strict nevoie. A fost greu pentru că, la început, ne lipseau banii, au fost anii grei de șomaj. Dar, sincer vă spun, nu am avut vreodată sentimentul că sunt nefericită, din acest motiv. N-am avut atunci nu știu ce pantofi sau atâtea haine și mașină, dar ne era bine. Lipsa banilor ne-a ambiționat, am fost mai îndârjiți să răzbim în viață. Soțul meu era mult mai matur, el m-a încurajat să pornim pe acest drum al cântecului popular autentic, să fim reprezentanții Maramureșului nostru iubit”, a adăugat artista.

Lupu Rednic a comentat:

”Suntem fericiți, pentru că ne respectăm, ne iubim, ne ajutăm, suntem împreună și pe scenă. Ne-a mers bine în viață. Cum am ajuns la 33 de ani de căsnicie? Păi, ca să facem și o glumă, pot spune că soția mea este fericită, iar eu sunt căsătorit. Dar, ca să revenim la lucrurile serioase, vă spun că atunci pleci la drumul vieții, de jos, când mergi, umăr la umăr, frumos, cu seriozitate și punctualitate, nu ai cum să nu rămâi cu omul acela alături”.