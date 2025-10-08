Prima pagină » Actualitate » FOTO / De ce s-a lovit Nicole Cherry la începutul carierei. ”Am avut și parte de hate și mi-a fost foarte GREU”

08 oct. 2025, 16:30, Actualitate
Nicole Cherry, pe numele său real Nicoleta Janina Ghinea, a  povestit de ce s-a lovit la începutul carierei sale. ”Am avut și parte de hate și mi-a fost foarte greu”, a mărturisit artista.

Nicole Cherry și-a deschis sufletul și a povestit că la începutul carierei sale a avut parte de un val de hate. Artista a explicat că familia sa a fost cea care a ajutat-o să mergă înainte.

”Îi datorez tatălui meu tot ceea ce sunt astăzi, și familiei mele, în general, pentru că au reușit să păstreze acest echilibru perfect între copilul Nicole Cherry și artistul Nicole Cherry. Gândiți-vă că eu aveam 14 ani și foooarte multe lucruri de făcut pentru vârsta aceea fragedă. A fost destul de greu și pentru ei să gestioneze totul. Stau să analizez acum, mamă fiind, cum aș fi procedat eu în locul lor și pot să spun că mi-ar fi fost greu. O să le fiu veșnic recunoscătoare și le mulțumesc de fiecare dată când am ocazia pentru tot sprijinul, pentru că au reușit să mă ajute în toată această perioadă, mai ales că m-am confruntat și cu hate, și cu multe alte situații neprevăzute”, a declarat Nicole Cherry pentru revista Viva.


”La începutul carierei, da, a fost greu. Toată lumea este surprinsă, dar am avut și parte de hate și mi-a fost foarte greu. A contat enorm că părinții mei au fost lângă mine. Ar fi fost crunt dacă aș fi fost singură, mai ales la vârsta pe care o aveam. E greu și când ești adult, darămite când ești copil”, a mai spus artista.

Nicole Cherry e căsătorită și are un copil

Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară în anul 2021. Nicole Cherry are o relație de mai mulți ani cu Florin Popa, care este cu opt ani mai mare ca vedeta.

Nicole Cherry a născut în data de 27 noiembrie 2021. Vedeta a adus pe lume o fetiță pentru care a ales numele Anastasia. În data de 19 mai 2022, Nicole Cherry s-a cununat civil cu iubitul ei, Florin Popa, dar cei doi și-au creștinat și fetița.

