FOTO / De unde se ÎMBRĂCA designerul Cătălin Botezatu în copilărie. ”De acolo îmi comanda haine”

Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a povestit de unde procura mama sa îmbrăcămintea pe vremea când era copil.



Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu s-a bucurat de mare succes atât ca model, cât și ca om de afaceri.

Designerul a povestit de unde avea îmbrăcămintea pe care o purta în copilărie. mama sa i le comanda de la o celebră firmă cu care, ulterior, creatorul de modă a ajuns să colaboreze.

De unde se îmbrăca designerul Cătălin Botezatu în copilărie. ”Și eram îmbrăcat a la Neckermann”

”Apropo de haine, Toată lumea mă întreabă cum mă îmbrăcam când eram mic. Mama mea, pentru că acea o prietenă în Germania, tot timpul ne trimitea celebrele reviste Neckermann, și de acolo îmi comanda haine. Și eram îmbrăcat a la Neckerman”, a explicat Cătălin Botezatu pentru wowbiz.ro.



”Dacă ar fi să-ți continui povestea, este că în timp, când am devenit designer, am avut șansa și onoarea să lucrez, să fiu designer pentru șase ani, pentru celebrul brand Neckermann și Otto. Îți dai seama, să te gândești, când ești mic, să te îmbraci după Neckermann și apoi să creezi pentru Neckermann. Este senzațional”, a mai spus creatorul de modă.