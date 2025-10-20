FOTO. Fiica Adinei Buzatu a fost cerută în CĂSĂTORIE. ”Inelul s-a pierdut pe drum”

Adina Buzatu este în culmea fericirii. Fiica sa, Sara, a fost cerută în căsătorie. Cele două au oferit detalii despre eveniment.



Adina Buzatu este cel mai cunoscut stilist român specializat în vestimentația masculină. În plan personal, vedeta are o fată care se numește Sara.

Sara a fost cerută în căsătorie de curând Adina Buzatu și fiica sa au făcut declarații despre eveniment la Știrile Antena Stars.

Fiica Adinei Buzatu a fost cerută în căsătorie. ”Nu a fost un șoc mare, nu s-a lăsat cu lacrimi”

”A fost foarte drăguț! A fost în stilul nostru, ne-am amuzat mult, a fost super frumos. A avut și peripeții, pentru că inelul s-a pierdut pe drum, dar a ajuns a doua zi. (…) Noi suntem împreună de foarte mult timp, așa că nu a fost un șoc mare, nu s-a lăsat cu lacrimi, dar a fost foarte frumos, într-un loc superb, iar momentul a fost în stilul nostru. Ne-am amuzat pe cinste”, a declarat Sara, potrivit spynews.ro.



Adina Buzatu a vorbit și ea despre relația fiicei sale:

”Când simți că e cu persoana potrivită, pentru mine asta contează enorm. Observ lucruri mici, detalii care pentru alții poate nu par importante. De exemplu, felul în care se privesc ei unul pe altul. Oamenii au devenit superficiali și se gândesc doar la avere, la potențial financiar, uitând că atunci când te căsătorești cu cineva, trăiești cu acea persoană și trebuie să fie o bucurie în fiecare zi. (…) „Sara de câte ori se duce la Londra primește flori și găsește flori și Luca îi gătește ce e mai bun”.