Judecătorii CCR, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc, afirmă într-o declarație de presă separată că președintele CCR, Simina Tănăsescu, refuză să aplice prevederile legale în cadrul instanței constituționale.

Magistrații lansează o serie de acuzații grave la adresa președintei CCR, explicând cum Simina Tănăsescu ignoră obligațiile legale și povestesc ce s-a întâmplat, de fapt, în Curtea Constituțională, în ședințele în care ar fi trebuit să se ia o decizie pe reforma pensiilor magistraților pe care insistă premierul Ilie Bolojan.

Astăzi, CCR a amânat a treia oară decizia după ce în cadrul instanței constituționale n-a mai existat cvorum, în urma conflictului deschis pe care îl are președinta CCR, Simina Tănăsescu cu o parte din judecătorii Curții.

Următoarea ședință a fost stabilită pentru data de 16 ianuarie 2026, la mai bine de 2 săptămâni distanță față de termenul la care legea pe care insistă Ilie Bolojan trebuia să intre în vigoare.

Situația în CCR este de ceva timp tensionată și a degenerat, după ce președintele CCR, Simina Tănăsescu, a fost acuzată de colegi că la precedenta decizie pe lege a trimis spre publicare în Monitorul Oficial o motivare cu peste 20 de paragrafe care nu au fost votate și nici discutate de toți judecătorii CCR.

Iată cum descriu situația din CCR pe pensiile magistraților cei 4 judecători ai Curții:

„Simina Tănăsescu s-a desemnat judecător raportor în cauză în aceeași zi când a venit sesizarea ÎCCJ. A fixat termen în mai puțin de 3 zile lucrătoare – fapt fără precedent în CCR”

„Sesizarea privind obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost înregistrată pe rolul Curții Constituționale vineri, 5 decembrie 2025, la ora 14.45.

În aceeași zi, președinta Curții Constituționale, doamna Simina Tănăsescu, s-a desemnat judecător-raportor în cauză și a fixat termen de judecată a dosarului pentru data de 10 decembrie, la mai puțin de 3 zile lucrătoare, fapt fără precedent în jurisprudența Curții Constituționale”.

La data de 10 decembrie, întrucât raportul întocmit în cauză a fost incomplet, dosarul a fost amânat”, susțin magistrații.

„Ulterior, președinta Tănăsescu a fixat termen într-o zi nelucrătoare, un alt fapt lipsit de precedent. Judecătorii prezenți au cerut amânarea, conducerea CCR a refuzat să respecte prevederile legale”

„Președinta Curții a fixat noul termen pentru data de 28 decembrie 2025, într-o zi nelucrătoare, duminica, fapt, de asemenea, lipsit de precedent în procedura de soluționare a obiecțiilor de neconstituționalitate.

Chiar dacă judecătorii prezenți la ședință au solicitat amânarea pentru o zi din luna ianuarie, întrucât toate celelalte cauze aflate pe rol în ședința din 10 decembrie au fost amânate în data de 22 ianuarie 2026, președinta Curții Constituționale a refuzat să procedeze în mod similar.

În ședința de deliberări din data de 28 decembrie 2025, în temeiul art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992 (care prevăd că în situația în care un judecător cere să se întrerupă deliberarea pentru o mai bună studiere a problemelor ce formează obiectul dezbaterii și […] cel puțin o treime din numărul judecătorilor Plenului consideră cererea justificată, se va amâna pronunțarea pentru o altă dată), un judecător a solicitat amânarea pronunțării și alți trei judecători s-au raliat cererii sale”, povestesc magistrații.

„Am cerut amânare ca Guvernul să clarifice că legea nu modifică pensiile de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraților”

„Motivul amânării a vizat solicitarea unui punct de vedere prin care Guvernul să clarifice în mod public că legea nu modifică aspecte ale pensiei de serviciu, ci abrogă efectiv acest drept al magistraților, consolidat de-a lungul timpului printr-o bogată jurisprudență a Curții Constituționale.

De asemenea, s-a solicitat judecătorului-raportor completarea raportului în sensul clarificării soluțiilor propuse pentru fiecare critică de neconstituționalitate formulată.

Cererea formulată în baza dispozițiilor legale și regulamentare, a fost ignorată de conducerea Curții, care a refuzat fără justificare să aplice dispozițiile art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992 și să fixeze un nou termen de soluționare”, susțin magistrații.

„Prin urmare, noi, cei 4 judecători am părăsit sala. Am depus la cabinetul Siminei Tănăsescu o cerere scrisă prin care insistăm asupra respectării dispozițiilor legale”

„Prin urmare, patru judecători am părăsit sala de ședință, astfel că au devenit incidente prevederile art.51 alin.(1) din Legea nr.47/1992 care prevăd că instanța constituțională lucrează legal în prezența a două treimi din numărul judecătorilor.

De îndată, am depus la cabinetul președintei Curții o cerere scrisă prin care am reiterat aplicarea și respectarea dispozițiilor legale.

Ulterior, am fost informați că doamna președintă a fixat termen de soluționare a cauzei pentru a doua zi, în data de 29 decembrie 2025.

În consecință, absența de la ședința din 29 decembrie nu a însemnat un blocaj al activității Curții, ci o decizie legată de respectarea regulilor de funcționare și a cadrului legal care guvernează activitatea Curții Constituționale a României.

Luarea unei decizii într-un ritm accelerat, cu termene stabilite de la o zi la alta, se îndepărtează de la practica obișnuită a Curții și riscă să afecteze calitatea deliberării.

Participarea la o astfel de ședință ar fi echivalat cu acceptarea unei proceduri considerate neconforme cu legea și cu regulamentul de funcționare al Curții, și nu cu exercitarea responsabilă a mandatului de judecător constituțional”, spun ei.

„Respectarea regulilor nu este o formalitate, ci o garanție a credibilității deciziilor CCR”

„Respectarea regulilor nu este o formalitate, ci o garanție a corectitudinii și credibilității deciziilor Curții, iar conduita adoptată a avut ca unic scop protejarea acestor principii.

În cauze de o asemenea importanță, timpul necesar reflecției și dezbaterii reale este o condiție a bunei funcționări a statului de drept, nu un impediment.

Prezentele precizări exprimă exclusiv poziția autorilor și nu reprezintă o comunicare oficială a Curții Constituționale”, afirmă cei 4 judecători în declarația publică.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI