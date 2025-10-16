FOTO. Lucruri NEȘTIUTE despre Bebe Cotimanis. ”N-am învățat în viața mea un text”

Constantin „Bebe” Cotimanis, în vârstă de 70 de ani, a scos la iveală lucruri mai puțin știute despre el. Printre altele, acesta a dezvăluit cum ajuns să fie ”vocea” Pro TV.



Bebe Cotimanis este unul dintre cei mai cunoscuți actori de pe scena artistică din România. De-a lungul anilor, Bebe Cotimanis și-a împrumutat vocea reclamelor făcute pentru promovarea emisiunilor și filmelor de la PRO TV. Actorul a fost ”vocea” Pro TV timp de 25 de ani, încă de la lansarea postului. De ceva vreme, Bebe Cotimanis este ”vocea” Prima TV.

La podcastul ”Mom”, realizat de Nicoleta Luciu, Bebe Cotimanis a mărturisit că nu a memorat niciodată scenariile nici pentru teatru, nici pentru film. De asemenea, acesta a povestit și cum a ajuns să fie ”vocea” Pro TV.

Lucruri neștiute despre Bebe Cotimanis. ”L-am citit, l-am judecat, l-am înțeles și s-a imprimat în minte”

”N-am învățat în viața mea un text. Nici de teatru, nici de film. L-am citit, l-am judecat, l-am înțeles și s-a imprimat în minte. Eu nu puteam să schimb nici măcar un singur cuvânt, pentru că, la mine, fiecare cuvânt înseamnă ceva…fiecare prepoziție, fiecare interjecție”, a declarat bebe Cotimanis, citat de revista Viva.



Actorul a dezvăluit că după ce a terminat de filmat pentru ”Lacrimi de iubire” a ars scenariile folosite:

”Veneam cu caietele scrise și rescrise pentru toate secvențele pe care le aveam de interpretat. După ce am terminat ”Lacrimi de iubire”, am scos toate textele. Am avut o roabă de texte. Zic: „Pe astea ar trebui să le țin la bătrânețe, să le recitesc”. Ca să mă pot desprinde, am făcut o vatră și le-am dat foc. Ca să te poți desprinde de o altă viață, pentru că noi, artiștii, trăim mai multe vieți, trebuie să le dai foc, să se facă scrum. Am făcut un foc și am băut cu Ștefan Sileanu”.

Despre cum a devenit vocea emblematică de la Pro TV, Bebe Cotimanis a explicat:

”Este de la Dumnezu și i-o datorez lui Sârbu. A insistat și a văzut în vocea mea, care nu era lucrată, nici gând. A pornit de la „Cartea Cărților”, am făcut vocea lui Iisus. Sârbu a văzut acolo o chestie și m-a chemat să fac promo în Pro TV”.