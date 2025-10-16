Prima pagină » Actualitate » FOTO. Mihaela Tatu, despre cele mai grele CUMPENE. ”Două momente cruciale au existat în viața mea”

16 oct. 2025, 18:30, Actualitate
Mihaela Tatu, în vârstă de 62 de ani, a dezvăluit care au fost cele mai mari cumpene prin care a trecut de-a lungul vieții.

Mihaela Tatu a acordat un interviu pentru emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro Tv, unde a dezvăluit care au fost cele mai mari provocări prin care a trecut de-a lungul vieții.

Aceasta a avut parte de momente delicate legate de starea de sănătate.

”Dacă duci o viață sănătoasă, dacă dai niște kilograme jos și începi să fii atent la alimentație, tiroida poate să se echilibreze. Starea mea de sănătate este una bună”, a explicat Mihaela Tatu, potrivit click.ro.


”Scârțâi din genunchi, am tot felul de operații, câteodată mă gândesc că doctorii au făcut lucru manual pe mine – că am mai avut o hernie, că am mai avut un scos de colecist, meniscuri – pe dreptul sunt două, pe stângul ruptură de ligament încrucișat și menisc, cu transplant. Ce-am mai avut… Fibromul, acela a fost un moment care mi-a schimbat existența. Deci două momente cruciale au existat în viața mea – atunci când s-a rupt ligamentul încrucișat și meniscul și atunci când nu știam despre ce e vorba cu acel fibrom, de ce natură e ș.a.m.d.”, a adăugat vedeta.

Mihaela Tatu a fost căsătorită și are o fiică

Mihaela Tatu a fost în atenția publicului cu emisiunea ”De 3 X femeie”, pe care a prezentat-o timp de foarte mulți ani la Acasă TV. În anul 2008 a renunțat la emisiune, după ce a moderat-o timp de 10 ani. Ulterior, vedeta a moderat și alte emisiuni, după care a renunțat la TV. Anul acesta a revenit la postul de televiziune Antena 1, unde a prezentat emisiunea ”În direct cu România”, însă a fost înlocuită după doar o lună de Mirela Vaida.

De asemenea, Mihaela Tatu a pus bazele unui nou proiect. Ea citeşte poveşti pentru copii și dă glas personajelor de desene animate. În plus, de ceva timp, activează ca trainer pentru vorbitul în public.

În plan personal, Mihaela Tatu a fost căsătorită, însă a ajuns la separare după 16 ani de căsnicie. Din acest mariaj a rezultat o fată, Ioana. Aceasta locuiește în Germania, la Berlin.

