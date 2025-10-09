Prima pagină » Actualitate » FOTO / Mikaela Albu, despre greutatea NUMELUI pe care îl poartă. ”Nu aș vrea să îngroș rândurile celor „apăsați” de privilegiile cu care s-au născut”

09 oct. 2025, 14:30, Actualitate
Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, a vorbit despre greutatea numelui de familie pe care îl poartă. ”Nu aș vrea să îngroș rândurile celor „apăsați” de privilegiile cu care s-au născut”, a spus adolescenta.

Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri de-a lungul anilor. În prezent, Iulia Albu are o relație cu un bărbat care se numește Mike. De ceva vreme, Mihai Albu trăiește și el o nouă poveste de dragoste. Acesta este căsătorit cu Elena Nechifor, o femeie care este de profesie medic, care are un copil, o fetiță. În primăvara anului 2024, Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer.

Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, a acordat un interviu pentru revista Viva, unde a făcut și câteva declarații referitoare la celebritatea adusă de numele părinților săi.

Mikaela Albu, despre greutatea numelui pe care îl poartă. ”Sunt o adolescentă ca oricare alta, dar care a avut un start muncit de părinți”

”În calitate de „nepo baby (n.r. persoană care beneficiază de succes sau oportunități în carieră datorită conexiunilor familiale), nu aș vrea să îngroș rândurile celor „apăsați” de privilegiile cu care s-au născut…”, a declarat Mikaela Albu pentru sursa mai sus-menționată.

”Sunt o adolescentă ca oricare alta, dar care a avut un start muncit de părinți. Este OK și normal să spunem asta. Pornind de la lucrurile de bază, cum ar fi că nu trebuie să merg, ca alți adolescenți, kilometri pe zi pentru a ajunge la școală, că am părinții și familia lângă mine, că trăiesc într-o casă frumoasă și am propria mea cameră”, a mai spus adolescenta.

