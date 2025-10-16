FOTO. Mioara Velicu se confesează. ”Eu nu am studii, sunt de pe PRISPA casei”

Interpreta de muzică populară Mioara Velicu, în vârstă de 80 de ani, s-a confesat în cadrul unei emisiuni TV. ”Eu nu am studii, sunt de pe prispa casei”, a declarat artista.



Mioara Velicu este una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară din zona Moldovei. Și-a început cariera artistică în anul 1963. Mioara Velicu are o carieră impresionantă. În viața personală, Mioara Velicu a fost căsătorită cu fostul campion olimpic și mondial de lupte greco-romane Nicolae Martinescu.

Mioara Velicu are o carieră impresionantă. Aceasta a dezvăluit în urmă cu ceva timp ce pensie primește după ani petrecuți pe scena artistică din România. Artista a declarat că are o pensie de 4.000 de lei.

Invitată recent la emisiunea ”Spynews TV”, de la Antena Stars, Mioara Velicu a făcut mărturisiri emoționante. A vorbit despre cariera sa, dar și despre regretatul său soț.

Mioara Velicu se confesează. ”Eu nu vreau să mă las. Mai am ani de cântec”

”Îmi și place ceea ce fac, cred că asta mă și ține. Eu nu vreau să mă las. Mai am ani de cântec. Eu nu am studii, sunt de pe prispa casei. Sunt un slujitor al folclorului”, a declarat Mioara Velicu, potrivit spynews.ro.

Despre pierderea soțului său, artista a spus:

”S-a întâmplat la țară, când trebuia să ne pregătim să tăiem porcul, de Crăciun. Noi avem o sobă acolo, de teracotă, dar s-a întâmplat ceva. A doua zi, când m-am dus, era în comă profundă de la monoxidul de carbon, de la sobă. […] În 2013 a decedat. […] Mi-a făcut viața frumoasă, am avut o căsnicie minunată. Tot timpul îmi spunea să mă duc să cânt. (…) Mă gândesc că de acolo, de sus, mă veghează și parcă îmi dă un impuls. Nu știu dacă sunt semne, dar îl visez tot timpul ocupat, tot timpul are de rezolvat ceva. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu, sunt bine, nu am nimic”.