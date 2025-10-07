FOTO / Ramona Olaru, despre partenerul ideal. ”Mie mi-e FRICĂ de săraci”

Ramona Olaru a explicat care are putea fi partenerul ideal pentru ea. Vedeta a explicat foarte clar ce anume dorește.



Ramona Olaru este una dintre vedetele postului de televiziune Antena 1. A fost co-prezentatoare la emisiunea „Splash! Vedeta la apă” și apare și la matinalul „Neatza cu Răzvan și Dani”.

Înainte de a cunoaște celebritatea, Ramona Olaru a muncit încă din copilărie pentru a face rost de bani.

În plan personal, Ramona Olaru a fost căsătorită cu Bogdan Olaru. Vedeta a păstrat numele fostului soț după separare. Ulterior, ramona Olaru a avut relații cu Cuza, pe numele său real Iulian Adrian Popescu, și cu Cătălin cazacu.

Ramona Olaru a spus, pentru revista Unica, cum își dorește să fie viitorul său partener de cuplu.

Ramona Olaru, despre partenerul ideal. ”Nici măcar unul din toți cei cu care am ieșit n-a avut mai mult decât mine”

”Mie mi-e frică de săraci. Eu cu săracii… Eu tot timpul am avut. Deci fii atentă, eu n-am fost un om bogat. (…) Dar din tot ce am adunat și ce am muncit și ce am strâns până în momentul ăsta, nici măcar unul din toți cei cu care am ieșit n-a avut mai mult decât mine. Înțelegi? Niciunul n-a fost mai mult decât mine. Mi-au plăcut săracii, dar gata, nu mai, că acum mi-e frică. De ce am înțeles? S-a închis capitolul complet, nici nu mai pot să mă uit. Haideți, meme-urile, vă rog! Da, mi le asum, nu-i nici o problemă”, a declarat Ramona Olaru.

”Am caietul meu de manifestare. Am scris și scriu de fiecare dată tot ce are bărbatul meu, că el e deja. El e, doar trebuie să ne întâlnim. (râde) Și scrie tot, de la fizic până la psihic, moral, intelectual, financiar, comportamental. Tot scrie, tot una sub alta”, a mai spus aceasta.