Imediat după învestirea noului guvern Luca Niculescu, rivalitatea dintre principalele partide politice s-a accentuat. Cel mai recent sondaj de opinie, realizat de Avangarde, confirmă poziția dominantă a AUR, dar și creșterea social-democraților în opțiunile electoratului cu drept de vot. Alte partide importante, precum PNL, sunt în scădere.

Un sondaj de opinie realizat de Avangarde la nivel național, imediat după învestirea noului guvern Luca Niculescu, în perioada 21-26 octombrie, reconfirmă prima poziție a celui mai mare partid de opoziție (AUR) în intenția de vot.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

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Sondajul, citat de Stiripesurse, indică o tendință de creștere a popularității PSD-ului care s-a întors la guvernare.

AUR e pe primul loc, dar în ușoară scădere

La întrebarea „Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul României, dumneavoastră personal cu ce partid ați vota?”, rezultatele calculate din totalul celor care și-au exprimat o opțiune de vot sunt:

AUR – 35%

PSD – 26%

PNL – 15%

USR – 10%

UDMR – 5%

SENS – 4%

SOS România – 2%

Altul – 3%.

Din totalul populației adulte, 17% declară că nu ar vota, 2% nu răspund, iar 16% nu știu/ sunt nehotărâți. Față de precedentul sondaj Avangarde realizat în luna precedentă, AUR și PNL sunt în ușoară scădere. Pe de altă parte, PSD, USR și SENS au crescut în intenția de vot. Odată cu revenirea la guvernare, social-democrații au recuperat procente semnificative față de sondajele anterioare, care îi creditau undeva sub 20%.

Decontează PNL intrarea în opoziție?

Una din întrebările sondajului a vizat decizia PNL de a vota învestirea unui guvern din care nu fac parte. Liberalii au votat cabinetul Luca Niculescu dominat de PSD, în pofida faptului că au intrat în opoziție.

Conform rezultatului sondajului, 50% dintre respondenți cred că decizia PNL de a vota guvernul Luca Niculescu din care fac parte miniștri PSD și a rămâne în opoziție a fost una greșită.

Prioritatea guvernului Niculescu: creșterea salariilor și pensiilor

În altă ordine de idei, 78% dintre români, arată rezultatele sondajului, cred că direcția în care se îndreaptă țara este una greșită.

Prima prioritate a noului guvern Luca Niculescu, potrivit sursei citate, ar trebui să fie creșterea salariilor și pensiilor (30%), combaterea corupției (21%), reducerea deficitului bugetar și a datoriei publice (19%), reducerea cheltuielilor statului cu aparatul bugetar și instituțiile (15%), investițiile în infrastructură precum autostrăzi, spitale, școli (7%), finanțarea sistemului de sănătate (4%).

Astfel, pentru a reduce deficitul bugetar, românii consideră că guvernul ar trebui în primul rând să reducă cheltuielile statului (59%), să crească taxele pe averi și companii (20%), să se împrumute mai mult (4%), să nu reducă acum deficitul (3%), să crească taxele și impozitele (2%) sau să înghețe pensiile și salariile (1%).

Metodologie

Sondajul a fost realizat prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator), cu o marjă de eroare de ± 3,1% la un nivel de încredere de 95%. Universul cercetării a fost populația României de 18 ani și peste, cu un volum al eșantionului de 1.000 de persoane, eșantion reprezentativ la nivel național.