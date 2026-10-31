Thomas DiNanno, subsecretar în Departamentul de Stat al SUA, laudă România. „Unul dintre cei mai de încredere aliați ai noștri de pe flancul estic”

Thomas DiNanno, subsecretarul de Stat al SUA, laudă România. La finalul unei întâlniri avute cu Marius Lazurca, consilier pe probleme de securitate națională al președintelui Nicușor Dan, oficialul american a declarat că țara noastră este unul dintre cei mai de încredere aliați ai SUA de pe flancul estic al NATO.

Întrevederea celor doi a avut loc în contextul aniversării a 30 de ani de parteneriat strategic între cele două țări.

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Promisiunea lui DiNanno

„O întâlnire excelentă cu consilierul pentru securitate națională al României, Marius Lazurca, în timp ce marcăm 30 de ani de parteneriat strategic. Fiind unul dintre cei mai de încredere aliați ai noștri de pe flancul estic al Alianței, cele două țări rămân angajate să colaboreze pentru promovarea priorităților comune în combaterea amenințărilor regionale și a instabilității”, a transmis într-o postare pe X Thomas DiNanno, subsecretar de Stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională.

Great meeting with Romanian National Security Advisor Marius Lazurca as we mark 30 years of our Strategic Partnership. 🇺🇸 🇷🇴 As one of our most reliable allies on the Alliance’s Eastern Flank, our two countries remain committed to working together to advance our shared priorities in countering regional threats and instability. — Under Secretary of State Thomas G. DiNanno (@UnderSecT) October 30, 2026

La rândul său, Marius Lazurca a prezentat, tot pe X, bilanțul vizitei sale la Washington. În capitala Americii, consilierul prezidențial a avut întâlniri cu mai mulți oficiali de rang înalt ai administrației americane. Printre aceștia s-au numărat Elbridge Colby (subsecretar în cadrul Departamentului Apărării), Allison Hooker (subsecretar de Stat pentru afaceri politice) și Dan Holler (consilier al secretarului de Stat, Marco Rubio). De asemenea, Lazurca a precizat că a avut întâlniri cu reprezentanți ai Congresului, ai unor institute de cercetare și ai presei.

„România este un aliat indispensabil al Statelor Unite în regiunea Mării Negre, aflată în prima linie și care își îndeplinește rolul. Suntem pregătiți să facem mai mult, înțelegând totodată că descurajarea pe termen lung necesită solidaritatea Statelor Unite și o prezență militară și economică mai puternică în România”, a scris consilierul președintelui Nicușor Dan.

Thomas G. DiNanno a fost prezent la Summitul B9 de la București, coprezidat de Nicușor Dan și Karol Nawrocki, liderul Poloniei. Thomas G. DiNanno a fost desemnat în locul lui Donald Trump pentru a participa la reuniunea din luna mai.