Ion Cristoiu: Poate ajunge Criza politică din Polonia până în pragul Războiului Civil?

„Din când în când, agențiile internaționale de presă ne amuză cu secvențe de confruntare fizică: box, picioare administrate în fund, reciproc, paruieli, pălmuieli din instituții ale unor țări departe de lumea civilizată, din Africa, din Centura de Foste Republici Sovietice”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

„Aceste scene se petrec de regulă în Parlament și o confruntare oratorică, politică, devine o confruntare fizică, de genul unei păruieli ca pe maidan. Și aceste secvențe sunt date ca o dovadă a lipsei de civilizație, a imaturității. Dacă am vrea să rezolvăm toate situațiile conflictuale din viața noastră, noi, toți cetățenii de pe Planetă n-ar mai munci, n-ar mai respira, ci s-ar părui pe diferite motive. Ei bine, azi-noapte, agențiile internaționale de presă au difuzat imagini incredibile din Polonia, o țară membră a Uniunii Europene, a NATO, cu lungă tradiție democratică, și anume, președintele țării este împiedicat să intre într-o instituție a Republicii, și anume, în sediul Tribunalului Constituțional. Cei care îl împiedică sunt oamenii premierului, nu niște huligani. Aceste imagini, acest moment de Mozambic reprezintă unul din momentele crizei cu valențe de Război Civil din Polonia. Și e un moment care se înscrie în criza politică declanșată azi-noapte, care a cuprins și alte fapte senzaționale.

De precizat este că, pentru presa română, tot ce s-a întâmplat în Polonia nu există, m-am întrebat de ce. Într-un anume moment am zis că e vorba de lenevie, apoi, când am văzut orientarea celor care au dat, Antena 1 și Digi, o poziție anti-președinte, mi-am dat seama că azi-noapte, cârnățarii, care sunt proprietarii acestor televiziuni au zis: băieți, vedeți că acolo este un conflict între președinte și premier, dar președintele e din aceeași familie cu AUR, și George Simion l-a sprijinit, nu dați nimic. Spre dimineață s-a dat pentru că ambasadorul Poloniei în România și-a dat demisia în semn de protest. În acaestă criză politică se înscrie faptul că președintele, care era în drum spre Senegal, s-a întors, a venit, a vrut să intre și până la urmă a intrat în Tribunalul Constituțional. O gașcă pro-premier din interiorul acestui Tribunal l-au demis pe președintele Tribunalului care este până în 2030. Tribunalul Constituțional este CCR de la noi și cine are acest CCR are puterea. El are o putere pro-suveranistă, iar Tusk, care este un tefelist, a încercat azi-noapte să dea un soi de lovitură de stat. Dincolo de toate acestea, este incredibil că în Polonia este mai ceva ca în Mozambic”, a mai spus scriitorul.