Prima pagină » Actualitate » Fritz îi ține piept lui Trump: „Nu sunt de acord cu intenția de anexare a Groenlandei / Ne vom poziționa de partea victimei”

Fritz îi ține piept lui Trump: „Nu sunt de acord cu intenția de anexare a Groenlandei / Ne vom poziționa de partea victimei”

20 ian. 2026, 23:49, Actualitate
Donald Trump și Dominic Fritz (d)

Dominic Fritz, lider USR și primar al Timișoarei, a vorbit – marți seară, într-un interviu pentru G4Media despre situația din Groenlanda. „Nu sunt de acord cu intenția de anexare. Ne vom poziționa de partea victimei”, a spus el.

„Groenlanda! Politicile lui Donald Trump privind anexarea acestei insule și răspunsul UE. Sunteți de acord cu intenția de anexare a Groelandei?”, a fost întrebat politicianul.

„Bineînțeles că nu. Și trebuie să o spunem clar și răspicat. Acum, dacă vorbim strict de chestiunea securității în zona arctică, cred că acolo putem să găsim în puncte comune cu americanii. Într-adevăr, toată lumea a subestimat importanța pentru viitorul acestei zone, doar că americanii au toate drepturile deja să investească într-o prezență americană acolo, statele NATO, UE poate să aibă orice fel de deschidere să ajute. Deci, în zona asta cred că e important să recunoaștem că are o legitimitate ceea ce își doresc americanii. În același timp, nu putem să discutăm despre principiile dreptului internațional, nu putem să discutăm despre dreptul celor care locuiesc în Groenlanda să-și determine singur viitorul. Și cred că nici n-ar fi bine să discutăm despre principiul de bază al NATO, care este că nu ne atacăm reciproc, ci dimpotrivă, chiar ne și apărăm”, a precizat Dominic Fritz.

G4Media: „Atunci, de ce ministrul de Externe, Oana Țoiu, din partidul dumneavoastră, nici președintele Nicușor Dan, nu s-au raliat scrisorii celor șapte lideri europeni care au ieșit public în apărarea Gronelandei?

„Nu cunosc evoluția acesteI scrisori. Oana Țoiu a spus foarte clar că principiile dreptului internațional trebuie să fie păstrate. Acum, suntem într-o situație în care o alianță care există de 80 de ani, chiar dacă România a aderat mult mai târziu, pare că este în pericol să se destrame. Și asta este o situație atât de nouă pentru toată lumea că nu cred că nimeni n-are răspunsurile gata făcute. Și cred că pentru România, bineînțeles, este o situație în care suntem extrem de vulnerabili și în fața acestei vulnerabilități cred că o oarecare reținere din partea președintelui și din partea ministrului este de înțeles și de bun augur”, a mai spus Dominic Fritz.

G4Media: Și pentru că a explicat consilierul prezidențial Marius Lazurcă ce a dorit să spună președintele Nicușor Dan cu postarea respectivă… solidaritate și cu Trump și cu Europa.  Deci, ținem și cu America și cu Europa, în același timp. E posibil așa ceva?

„Dacă e posibil, depinde mai ales de președintele Trump, cât timp acțiunile lui, dincolo de retorica lui, vor fi pe baza dreptului internațional este posibil să ne aliniem. În situația în care totul rămâne la un nivel retoric, este posibil să mai găsim compromisuri, să vedem cum să gestionăm această situație în care, în momentul în care începem un război comercial, în momentul în care se impun tarife, în momentul în care se fac mișcări militare reale, împotriva voinței oamenilor din Groenlanda, în acest moment n-o să mai fie posibil să ținem cumva cu amândoi. În momentul în care există un agresor și o victimă, este responsabilitatea noastră și legală și morală să ținem cu victima, pentru că altfel o să devenim noi, la un moment dat, victima agresiunii”, a încheiat liderul USR acest subiect sensibil.

Dominic Fritz

Recomandarea video

Citește și

BREAKING NEWS Washington Post: „Pentagonul reduce participarea SUA în grupurile consultative ale NATO. Măsura vine după retragerea trupelor din România și reducerea ajutorului pentru țările baltice”
23:40
Washington Post: „Pentagonul reduce participarea SUA în grupurile consultative ale NATO. Măsura vine după retragerea trupelor din România și reducerea ajutorului pentru țările baltice”
INEDIT Arma secretă a ucrainenilor pentru a rezista pe gerul năprasnic din case provocat de atacurile Rusiei. Nu alcoolul este soluția
22:54
Arma secretă a ucrainenilor pentru a rezista pe gerul năprasnic din case provocat de atacurile Rusiei. Nu alcoolul este soluția
CONTROVERSĂ Primarul Băluță sugerează că ar fi fost otrăvit: „A existat expunere ridicată și continuă la mercur și arsenic” / „Asta mă face să îmi ridic semne de întrebare”
22:36
Primarul Băluță sugerează că ar fi fost otrăvit: „A existat expunere ridicată și continuă la mercur și arsenic” / „Asta mă face să îmi ridic semne de întrebare”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”
22:30
Adrian Năstase: „Liderii europeni nu înțeleg că, prin război, Rusia se dezvoltă”
CONTROVERSĂ După ce a pus umărul la alegerea lui Iohannis, de două ori, și după ce Iohannis l-a pus premier de tot atâtea ori, acum Orban nu se mai oprește din criticat
21:19
După ce a pus umărul la alegerea lui Iohannis, de două ori, și după ce Iohannis l-a pus premier de tot atâtea ori, acum Orban nu se mai oprește din criticat
VIDEO Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori
21:14
Este scandal într-o comună din județul Galați, după ce sute de familii s-au trezit cu impozitul pe case mărit și de 30 de ori
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Diana Şoşoacă, atac la Maria Zaharova și acuzații de manipulare istorică către Rusia: „Epoca imperiilor și a dictatelor a apus”
Cancan.ro
Taxa care devine obligatorie. Modificări de ultimă ora la ANAF
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Localnicii unei comune au aflat că trebuie să plătească taxe și impozite chiar și de 30 de ori mai mari. Reacția primarului: „Nu plătiți”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Nemulțumire în rândul românilor din Ucraina: România nu e pe lista țărilor cu care Kievul acceptă acord de dublă cetățenie
Cancan.ro
Ce salariu are Delia Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Cât primește lunar și ce avere are
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
O fotografie cu o gaură neagră provoacă fiori!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Meteorologii au anunțat de când se încălzește vremea
FLASH NEWS Un incendiu a izbucnit la unul dintre studiourile Rockstar care dezvoltă mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI
23:58
Un incendiu a izbucnit la unul dintre studiourile Rockstar care dezvoltă mult așteptatul joc Grand Theft Auto VI
NEWS ALERT Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei sunt duri doar când nu sunt în preajmă”
23:34
Trump: „Veți afla! Macron nu mai stă acolo prea mult! Ei sunt duri doar când nu sunt în preajmă”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Strategia noastră de securitate națională a fost proiectată înainte de cea americană, dar sunt asemănătoare”
23:30
Adrian Năstase: „Strategia noastră de securitate națională a fost proiectată înainte de cea americană, dar sunt asemănătoare”
REACȚIE Fritz recunoaște că USR este inutil coaliției de guvernare: „Această coaliție nu are nevoie de voturile USR / Este o vulnerabilitate”
23:07
Fritz recunoaște că USR este inutil coaliției de guvernare: „Această coaliție nu are nevoie de voturile USR / Este o vulnerabilitate”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 21 ianuarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. Adrian Severin
LIVE 🚨 Forumul de la Davos, ziua 2. Europa, sub asediul noii ordini mondiale marca Trump. Mesaj de ultimă oră al președintelui SUA pentru NATO
21:22
🚨 Forumul de la Davos, ziua 2. Europa, sub asediul noii ordini mondiale marca Trump. Mesaj de ultimă oră al președintelui SUA pentru NATO

Cele mai noi

Trimite acest link pe