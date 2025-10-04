Prima pagină » Actualitate » FURTUNA din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost solicitați pentru sute de intervenții

Oana Zvobodă
04 oct. 2025, Actualitate
Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov au intervenit de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe durata codului portocaliu de fenomene meteo extreme, la peste 350 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă.

În municipiul Bucureşti s-a intervenit la 309 de solicitări: 218 pentru copaci căzuţi; 59 pentru elemente de construcţie desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă, potrivit bilanţului transmis sâmbătă dimineaţă de reprezentanţii ISUBIF.

În același timp, în judeţul Ilfov au fost înregistrate 42 de astfel de cazuri: 24 pentru copaci căzuţi; 7 pentru elemente de construcţie desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă. În urma acestor situaţii au fost avariate în total 3 autoturisme.

Vineri seară, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) a informat despre două cazuri de copaci care s-au prăbuşit peste două autoturisme aflate în deplasare pe străzi din municipiul Bucureşti, iar o persoană surprinsă de o astfel de situaţie a suferit traumatisme şi a fost transportată la spital.

Un copac a căzut pe o mașina care se afla în mișcare

Vremea a făcut prăpăd vineri, în București. Într-un scurt video postat pe pagina de Facebook Meteoplus este surprins momentul surprinzător în care un copac înalt cade pe o mașină care se afla în mișcare, pe șosea. S-a întâmplat în Capitală, pe Luică.

Vremea în București

În Capitală va mai ploua sporadic și se vor înregistra maximum 14 grade. Pe timpul nopții, temperaturile scad și mai mult, coborând până la 4 grade Celsius.

