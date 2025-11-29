GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare”

Irina Deleanu, șefa Federația Română de Gimnastică Ritmică, a vorbit la Gala Mari Sportivi ProSport despre realizările din 2025 din această ramură sportivă, dar și despre obiectivul pentru următorul an.
Deleanu, care a câștigat medalii la Campionatele Mondiale şi Europene de gimnastică ritmică, se poate lăuda acum cu performanțele Amaliei Lică.
În vârstă de doar 16 ani, tânăra sportivă a câștigat medalia de argint la măciuci, la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, iar în acest an a obținut și bronzul la individual compus la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție ce s-a desfășurat în Japonia.
De asemenea, a cucerit trei medalii la Cupele Europene, bronz la panglică la Baku, argint la măciuci și bronz la cerc la Burgas.
„Clar, da (2025 a fost un an bun pentru gimnastica ritmică?-n.r.). Cu acest titlu de vicecampioană mondială la seniori Amalică Lică și-a spus povestea din nou și mi-a adus mie ca manager, ca președinte de federație, o bucurie imensă. Știți cum se spune…atunci când elevii își depășesc profesorii este minunat. Și faptul că după 33 de ani de la medalia adusă de mine, ea a adus o medalie mai strălucitoare României e un rezultat extraordinar. Obiectivul pentru 2026? Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare, aș vrea să se mai liniștească un pic lucrurile în gimnastica ritmică, dacă se poate… Dacă nu, ne-am obișnuit și cu greul și încercăm în continuare să fim în finale, să ne clasăm pe locuri fruntașe”, a declarat Irina Deleanu la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.