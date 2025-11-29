GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare”

Irina Deleanu, șefa Federația Română de Gimnastică Ritmică, a vorbit la Gala Mari Sportivi ProSport despre realizările din 2025 din această ramură sportivă, dar și despre obiectivul pentru următorul an.

Deleanu, care a câștigat medalii la Campionatele Mondiale şi Europene de gimnastică ritmică, se poate lăuda acum cu performanțele Amaliei Lică.

În vârstă de doar 16 ani, tânăra sportivă a câștigat medalia de argint la măciuci, la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, iar în acest an a obținut și bronzul la individual compus la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție ce s-a desfășurat în Japonia.

De asemenea, a cucerit trei medalii la Cupele Europene, bronz la panglică la Baku, argint la măciuci și bronz la cerc la Burgas.