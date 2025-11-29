Prima pagină » Actualitate » GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare”

GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare”

29 nov. 2025, 20:35, Actualitate
Galerie Foto 2
Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică

Irina Deleanu, șefa Federația Română de Gimnastică Ritmică, a vorbit la Gala Mari Sportivi ProSport despre realizările din 2025 din această ramură sportivă, dar și despre obiectivul pentru următorul an.

Deleanu, care a câștigat medalii la Campionatele Mondiale şi Europene de gimnastică ritmică, se poate lăuda acum cu performanțele Amaliei Lică.

În vârstă de doar 16 ani, tânăra sportivă a câștigat medalia de argint la măciuci, la Campionatele Mondiale de la Rio de Janeiro, iar în acest an a obținut și bronzul la individual compus la Campionatul Mondial al Cluburilor, competiție ce s-a desfășurat în Japonia.

De asemenea, a cucerit trei medalii la Cupele Europene, bronz la panglică la Baku, argint la măciuci și bronz la cerc la Burgas.

„Clar, da (2025 a fost un an bun pentru gimnastica ritmică?-n.r.). Cu acest titlu de vicecampioană mondială la seniori Amalică Lică și-a spus povestea din nou și mi-a adus mie ca manager, ca președinte de federație, o bucurie imensă. Știți cum se spune…atunci când elevii își depășesc profesorii este minunat. Și faptul că după 33 de ani de la medalia adusă de mine, ea a adus o medalie mai strălucitoare României e un rezultat extraordinar. Obiectivul pentru 2026? Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare, aș vrea să se mai liniștească un pic lucrurile în gimnastica ritmică, dacă se poate… Dacă nu, ne-am obișnuit și cu greul și încercăm în continuare să fim în finale, să ne clasăm pe locuri fruntașe”, a declarat Irina Deleanu la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei
20:21
Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei
VIDEO AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană
19:55
AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană
SĂRBĂTORI România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins și în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun
18:48
România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins și în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun
ACTUALITATE La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire
17:11
La Rânca e iarnă în toată regula. Între Novaci și stațiunea montană se acționează cu utilaje de deszăpezire
AUTO Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie să știi și ce a transmis RAR
17:11
Ai o mașină mai veche de 15 ani? Ce trebuie să știi și ce a transmis RAR
Mediafax
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
Digi24
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul din supermarket și „vasele întunecate” care îl pescuiesc
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
Adevarul
Cum a ajuns un fost colaborator al forțelor americane din Afganistan să împuște soldați americani. Suspectul, înrolat în „unitățile zero” ale CIA
Mediafax
Rețeta SECRETĂ de sarmale a călugărilor din Constanța. Ce pun pe masă de Sf. ANDREI
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
O idee periculoasă, „războiul preventiv”
EXTERNE Asia este devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda
20:44
Asia este devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda
EXTERNE Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee
20:25
Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință”: fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee
VIDEO În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu
20:19
În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică” și cereau „curățenie morală” în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție” cu proaspăt demisul Moșteanu
În timp ce în Bulgaria crește numărul milionarilor cu economii la bancă, în România tendința este negativă. Peste 500.000 de români și-au lichidat conturile de economii anul acesta
18:51
În timp ce în Bulgaria crește numărul milionarilor cu economii la bancă, în România tendința este negativă. Peste 500.000 de români și-au lichidat conturile de economii anul acesta
DESTINAȚII Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari
18:09
Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile” credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari
PORTRET „Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?
17:06
„Ce nu te distruge, te face mai puternic”. Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?

Cele mai noi