Gândul a cerut explicații cu privire la absența lui Radu Miruță de la conferința MApN de după prăbușirea dronei la Galați. De ce a lipsit ministrul

Ministerul Apărării Naționale a susținut vineri o conferință de presă după incidentul în care o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. La eveniment nu a fost prezent ministrul Radu Miruță, fiind reprezentat de oficiali din structurile operative. Gândul i-a întrebat pe reprezentanți ce alate priorități are ministrul Miruță, mai importante decât tragicul incident de joi noapte.

La conferință au participat Comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, general de brigadă Gheorghe Maxim, și șeful ISU, Toma Bogdan, care au oferit detalii despre intervenția autorităților și gestionarea situației de urgență.

Ministrul Miruță, implicat în discuții la nivel înalt

Reprezentanții instituției au explicat că absența ministrului se datorează implicării acestuia în discuții cu mai mulți factori de decizie, pe fondul incidentului.

„Domnul ministru, la acest moment, este în discuție cu ceilalți factori de decizie, cu șeful Armatei, cu domnul președinte, cu aliații din NATO și urmează să revină cu update-uri sau cu precizări pe măsură ce acestea devin disponibile”, a fost explicația transmisă.

Conferință organizată după incidentul de la Galați

Conferința de presă a avut loc în contextul incidentului din noaptea precedentă, când o dronă a intrat pe teritoriul României și s-a prăbușit pe un imobil din Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Autoritățile au intervenit rapid, iar zona a fost securizată pentru cercetări.