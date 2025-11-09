Prima pagină » Actualitate » Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea – „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“

09 nov. 2025, 14:36, Actualitate
Gândul a cerut părerea istoricilor despre momentul de la Cotroceni: A. Niculescu: „Jandarmeria are de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate”/ M. Manea - „România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Românii întotdeauna au privit către Franța”/ A. Cioroianu: „Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“

Mulți s-au întrebat, astăzi, ce semnificație are omagierea lui Grigore Alexandru Ghyka, ultimul domn al Moldovei, la Palatul Cotroceni. Unele voci au acuzat Guvernul de la București că încearcă să găsească modalități prin care să-i „ridice în slăvi“ pe francezi, iar faptul că Grigore Ghica a înființat Jandarmeria română, în urmă cu 175 de ani, după modelul francez, e fost o modalitate „forțată“, dar potrivită.

Să nu uităm că cea mai apropiată personalitate din clasa noastră politică de președintele Emmanuel Macron este Dacian Cioloș, fost premier, fost consilier la Cotroceni al fostului președinte interimar Ilie Bolojan și susținător deschis a lui Nicușor Dan.

Întâmplător sau nu, unul dintre urmașii domnitorului, Mihai Ghyka ( video), care a fost prezent, astăzi, la ceremonia de la Palatul Cotroceni, a fost secretar de Stat în Ministerul Culturi, în Guvernul Cioloș.

Mihai Ghyka a fost implicat în scandalul „Cumințenia Pământului” (sculptura lui Constantin Brâncuși n.r.) care se referă la controversa stârnită de achiziționarea operei de către statul român, în contextul în care statul a făcut o campanie de strângere de fonduri, dar în cele din urmă a cumpărat sculptura cu bani de la Guvern

În acest context, „Gândul“ a consultat mai mulți istorici care să ne spună cu exactitate care este semnificația acestei repatrieri a rămășițelor ultimului domnitor al Moldovei. Potrivit specialiștilor, întoarcerea oricărui domnitor în spațiul natal trebuie privită doar ca „o mare realizare“

Adrian Niculescu: „Este un domn meritoriu“

„Ca profesor de istorie, cred sincer că este un omagiu adus istoriei României. Nu găsesc alte explicații. Nu cred că este ceva care are un înțeles ascuns sau un tâlc. În definitiv, persoana lui ALexandru Grigore Ghyka, Ghyka de Moldova, este o persoană pozitivă în istoria noastră. Este o persoană care, în limitele de atunci, a făcut lucruri bune. Este un domn meritoriu. Este un domn cu vederi liberale, el a salutat Revoluția de la 1848.“, a transmis pentru „Gândul“ istoricul român Adrian Niculescu.

„Un moment omagial al Jandarmeriei, care vrea să-și spele din păcate“

Expertul mărturisește, însă, că evenimentul pare să fie mai mult „un moment omagial al Jandarmeriei române“.

„E vorba de 175 de ani ai Jandarmeriei. Nu trebuie să căutăm înțelesuri și dedesubturi. Este o treabă a Jandarmeriei care vrea să se laude și ea cu ceva. (…) Jandarmeria s-a transformat în 1949 în trupe de securitate. Și asta a funcționat până imediat după Revoluție, când și-au recăpătat, în ianuarie, numele de Jandarmerie. (…) Acum, sigur, au trecut 35 de ani și nu mai e picior din cei din 1989, trebuie să fim corecți, dar Jandarmeria are, totuși, de spălat niște păcate, pentru că au fost mai bine de 40 de ani trupe de securitate. Acum au în fața Sălii Unirii, unde se ține ceremonia, câteva uniforme. Asta e explicația, Jandarmeria vrea să-și creeze un blazon. E clar că nu e pentru domnitor, e pentru Jandarmerie“, susține Adrian Niculescu.

„Omul acesta este meritoriu“

„Au scos înainte pe omul acesta și pe familia Ghyka. Eu, personal, n-al fi așa sigur dacă ei de 35 de ani încercau să-l aducă. Nu cred! (…) Acum era această aniversare și a fost momentul bun. Omul acesta este meritoriu. Mult mai meritoriu decât Mihai Sturza, care a fost înaintea lui. care s-a opus Revoluției de la 1848. Acesta era un om cu vederi liberale, dintr-o familie de boieri cu vederi liberale, și el saluta Revoluția de la 48. Omul acesta a fost omul relaxării. El a condus țara pentru o reconciliere între revoluționari și Guvern.“, a mai spus expertul.

Mihai Manea: „O cale prin care ne putem omagia eroii”

Punctul lui de vedere este împărtășit și de alți specialiștii în domeniu.

Mihai Manea, profesor de istorie și doctor în istoria relaţiilor internaţionale şi studii europene, a transmis pentru „Gândul“: „Întoarcerea oricărui domnitor în spațiul natal este pur și simplu o mare realizare. Am adus o parte din membrii familiei regale. Faptul că președintele României a decis să plaseze sicriul cu rămășițele pământești ale domnitorului Ghyka este un gest absolut de salutat, în condițiile în care ne putem omagia pe această cale și eroii.“

Potrivit acestuia, România a intrat acum într-o epocă nouă de istorie, iar oamenii nu se mai pot bucura în fața unor asemenea ceremonii.

„Din punctul meu de vedere, orice istoric care va analiza perioadă de după anularea alegerilor prezidențiale, va vedea că România a intrat într-o altă epocă decât eram obișnuiți. Cred că este un lucru mult prea modern, mult prea adus în contemporaneitate și nu privim acolo, pe vremea aceea a veacului al 19-lea, când domnitorul Ghyka era o personalitate. Nu uitați că relația cu Franța este o relație întotdeauna privilegiată în istoria românilor. Românii întotdeauna au privit către Franța. Noi am fost sora lor cea mică. (…) Eu n-aș amesteca lucrurile.“, a spus Mihai Manea.

Adrian Cioroianu: „Statul român, implicat doar prin Jandarmerie. Nu văd ce legătură are cu francezii“

La rândul său, Adrian Cioroianu, istoric și fost Ministru al Afacerilor Externe, a transmis: „Într-adevăr poate să fie un proiect memorial al Statului de a-și aduce acasă foști conducători, așa cum s-a întâmplat cu Carol al II-lea sau cu Titulescu. Dar, din câte am văzut, această înhumare este organizată de familie și de Jandarmerie, deci Statul român este implicat doar prin Jandarmerie. (…) Nu văd ce legătură are cu francezii, că nu-i omagiem pe francezi, cel mult omagiem Jandarmeria Română.“

În ceea ce privește faptul că ALexandru Grigore Ghyka ar fi fost impus de turci și ruși, istoicul Adrian Cioroianu consideră că aceasta este o critică ilogică, deoarece toți domnitorii României de atunci au fost aleși la influențele din afară, până la Cuza care a fost ales de boieri.

MOMENT ISTORIC, gest de RESTITUIRE MORALĂ. Rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ajung acasă, în România. Palatul Cotroceni organizează ceremonia sub patronajul președintelui Nicușor Dan

Ion Cristoiu arată fața nevăzută a ceremoniei de la Cotroceni: „Grigore Ghica este un domnitor impus de ruși. Nicușor Dan și noi îl reabilităm acum ca fiind o persoană de urmat pentru prezent“

