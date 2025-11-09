Prima pagină » Actualitate » MOMENT ISTORIC, gest de RESTITUIRE MORALĂ. Rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, ajung acasă, în România. Palatul Cotroceni organizează ceremonia sub patronajul președintelui Nicușor Dan

09 nov. 2025, 09:38, Actualitate
09:47

UPDATE. Sicriul Domnitorului Grigore Alexandru Ghica a ajuns în Palatul Cotroceni

Sicriul a fost depus pe catafalc în Sala Unirii. Membrii familiei au fost conduși în Sala Palatului Cotroceni. Au fost acolo consilieri prezidențiali și consilieri de Stat. Militarii au intrat în Gardă Onor la catafalc.

Sicriul cu rămășițele pământești ale ultimului Domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a fost în Sala Unirii a Palatului Cotroceni. Rămășițele au fost deshumate vineri din Franța și aduse în România, urmând să fie înhumate la Iaşi.

Președintele României, Nicușor Dan, a decis ca, în semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Grigore Alexandru Ghyka să fie depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni.

Parcursul istoric al țării noastre a fost definit de intervențiile majore ale unor figuri remarcabile care, prin decizii ferme, au făcut posibilă întemeierea și modernizarea unor instituții. O astfel de personalitate emblematică a fost Grigore Alexandru Ghyka, domn al Moldovei între 1849–1853 și 1854–1856.

Grigore Alexandru Ghyka a pus binele comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate, precum dezrobirea romilor, abolirea cenzurii sau reducerea taxelor comerciale. De numele său se leagă înființarea Jandarmeriei Române, după model francez, dar și prima maternitate publică din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri personale.

Prin repatrierea rămășițelor pământești ale Domnitorului Ghyka, statul român face un gest de restituire morală și de prețuire a unei personalități unice. România își reunește astfel simbolic istoria cu prezentul, aducând acasă un domnitor vizionar, care a trăit și a acționat pentru modernizarea societății în numele libertății, al dreptății și al demnității naționale”, a anunțat Palatul Cotroceni.

