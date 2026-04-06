Thais, fiica Dianei Șoșoacă, a reprezentat România la concursul de gimnastică ritmică din Bulgaria și a reușit să obțină două medalii de aur. Gândul a contactat-o pe sportivă pentru o declarație în urma performanței.

Thais Şoşoacă a reuşit să obţină medalie de aur la două probe de concurs: dans liric şi acrodans.

„Sunt extrem de mândră că am reușit să câștig aceste două medalii de aur pentru România! A fost o competiție intensă în Plovdiv, cu mulți dansatori talentați, dar munca depusă si antrenamente au dat roade. Să vezi steagul României pe podium și să știi că ai contribuit la succesul echipei tale este un sentiment incredibil. Le mulțumesc din suflet colegelor mele și antrenorilor pentru tot sprijinul!”, a declarat sportiva în vârstă de 14 ani, pentru Gândul.

Thais Şoşoacă a adus, împreună cu echipa care a reprezentat România, mai multe medalii de la concursul de gimnastică ritmică din Bulgaria. Competiţia a avut loc la Plovdiv, weekendul trecut şi a adunat sportivi din toată lumea.

Emoţionată de reuşita copilului, eurodeputata a anunţat pe Facebook reuşita echipei de românce.

„Sunt mândră de ţara mea şi copiii noştri. Plâng! Plâng pentru tot ceea ce suntem şi am putea fi dacă puterea ar iubi românii. Mulţumim, fetelor! Mulţumim pentru că ne iubeşti! Mulţumim, Thais, pentru ambiţie, abnegaţie, devotament, luptă şi iubirea de ţară! Te iubesc, copilul meu frumos şi greu încercat!”, a scris Şoşoacă.

Diana Şoşoacă spune că Thais îi seamănă în această privinţă. Politiciana a declarat public de câteva ori că a practicat timp de 14 ani gimnastica şi baletul.

Concursul, prezentat în bulgară

Thais practică gimnastică ritmică de câţiva ani, este antrenată de singura campionă olimpică din România, Doina stăiculescu şi până acum a participat la concursuri locale cu clubul la care activează.

A încercat să practice şi balet, însă gimnastica i s-a potrivit mai bine. Medaliile de aur obţinute în Bulgaria sunt primele pe care le obţine de când a început să practice acest sport.

Intrarea la concurs a costat-o pe eurodeputată 5 euro, pe care i-a plătit cash şi n-a primit nicio chitanţă, ci doar o ştampilă cu un H, pe mână Deşi concursul este internaţional, a fost prezentat în bulgară.

„Doar la concurenţii internaţionali se prezintă puţin în engleză dar este mai mult bulgară de nu mai înţelegi nimic”, a mai remarcat Diana Şoşoacă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

