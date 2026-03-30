Diana Șoșoacă, declarații la ieșirea de la Parchetul General. Ce spune despre expertiza psihiatrică

Senatoarea Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS, a fost audiată de procurori într-un dosar în care este acuzată de 11 infracțiuni, însă europarlamentara a refuzat expertiza psihiatrică la care trebuia să fie supusă. Mai mult, Șoșoacă a declarat, la ieșirea din Parchetul General, că i-a propus procurorului să facă el, însuși, o astfel de analiză.

Diana Șoșoacă ar fi solicitat procurorului care a anchetat-o ca presa să fie prezentă la audieri, însă acesta ar fi refuzat. Europarlamentara consideră că este persecutată politic și că i se încalcă dreptul la liberă exprimare.

„Am solicitat ca presa să fie prezentă la audieri pentru că trebuie transpranță, fiind un dosar politic. Mi s-a părut corect, ca din moment ce Parchetul a făcut public anumite citații atunci să facem un dosar cua udiere în fața presei. Bineînțeles că dânsul a refuzat prezența presei, e deranjat de prezența presei, cum sunt toți torționarii. Mi-a cerut acordul pentru expertiza psihiatrică. L-am întrebat dacă dânsul a făcut o expertiză psihiatrică, pentru că toate lucrurile pe care le spune dânsul arată că ar avea nevoie și nu mi se pare corect să fiu anchetată de o persoană care nu este în deplinătatea facultăților mentale.

Din moment ce eu sunt avocat și europarlamentar și eu sunt solicitată să fac o astfel de expertiză și procurorul ar trebui să facă o expertiză. I-am adus la cunoștință că asta este o hărțuire politică. L-am întrebat care sunt politicienii care i-au solicitat să facă această hățuire la libertatea de exprimare. Săvârșește acțiuni de abuz în servicu, represiunie politică și hărțuire. L-am acuzat că îmi hărțuiește copiii. I-am depus plângeri internaționale. Cei mai prejudiciați sunt copiii mei”, a declarat Diana Șoșoacă.

„Aș câștiga alegerile prezidențiale din primul tur”

„Această acțiune avea loc pe timpul lui Stalin. Stalin anihila opoziția. Îi trimitea la expertize psihiatrice îi interna în spitale de nebuni. Noi nu am reușit să depășim stadiul de stalinism. L-am înștiințat că încălcat Articolul 18 din CEDO, că încalcă codul penal, doar ca să cedez.”

Vă mulțumesc, domnule procuror și întregului Parchet General, pentru că datorită acțiunilor dumneavoastră nedrepte, datorită hărțuirilor politice la care mă supuneți, la acest moment atât Partidul SOS România cât și eu avem niște procente inimaginabil de mari, iar eu dacă aș candida la președinția României acum, aș conduce detașat și aș câștiga alegerile prezidențiale din primul tur.

Mulțumesc Parchetului General pentru hărțiurea pe care a dispus-o împotriva mea și care m-a propulsat. Deocamdatã a fost vorba de faptul cã existã o încãlcare a codului de procedurã penalã, pentru cã dupã ce avocata mea, înainte de 6 noiembrie 2025, a fãcut o cerere cu privire la a ni se comunica în copie dosarul, domnul procuror a mai făcut acte și proceduri pe care nu ni le-a comunicat, în schimb le-a comunica presei. Deci este inimaginabil, se încalcă flagrant dreptul la apărare, dreptul la un proces echitabil și toate drepturile cu privire la libertatea de exprimare și opinie”, a mai menționat Șoșoacă.

„Exact ca în stalinism, nu au nevoie de o presă liberă care să-și expună punctul de vedere”

„Dacă mie mi se întâmplă acest lucru, unui om politic, și de aceea să știți că nici nu cedez, pentru că dacă aș ceda, următorii opozanți din Partidul SOS România ar fi luați, pentru că nu au nevoie, exact ca în stalinism și nazism, de o presă liberă care să-și expună punctul de vedere împotriva puterii. Domnule, oricine vine la putere este normal că are adepți și are persoane care-i critică. Critica este constructivă. Nu poți să oprești opoziția, nu poți să bagi la nebuni opoziția, nu pot să bagi la nebuni jurnaliștii ca dizidenți politici, exact ce se întâmpla înainte de 1989, doar pentru că ție nu-ți convine că ești criticat non-stop și că se aduce la cunoștința poporului, fapte de corupție, în primul rând, pentru că asta îi deranjează cel mai mult”, a mai adăugat Șoșoacă.

Recomandarea autorului: