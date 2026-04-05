Fiica Dianei Șoșoacă a demonstrat că așchia nu sare departe de trunchi atunci când vine vorba de ambiție. Thais, în vârstă de 14 ani, reprezintă România în acest weekend la festivalul internațional de dans: „Plovdiv Ancient and Eternal”.

Thais face parte din echipa României care luptă, în acest weekend, la Sala Kolodrum din Plovdiv, Bulgaria, pentru titlul de cei mai buni dansatori.

Diana Șoșoacă nu a putut sta departe de succesul fiicei sale și a ales să fie în tribune la competiție.

Potrivit celor prezenți, europarlamentarul a urmărit evoluțiile echipei României cu implicare și emoție.

Thais, un nume în ascensiune dansului românesc

Thais nu este doar „fata mamei”, ci o prezență remarcabilă pe scenă.

Cu o disciplină de fier și o grație apreciată de juriului internațional, adolescenta confirmă potențialul noii generații în dansul de performanță din România.

