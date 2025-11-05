Garda Națională de Mediu, alături de Poliția Română și Jandarmerie, desfășoară miercuri dimineață o amplă acțiune în localitățile Bălteni și Dragodana, unde există indicii privind deținerea, comerțul și arderea ilegală a deșeurilor.

Un efectiv de 50 de comisari ai Gărzii de Mediu s-a alăturat celor 158 de cadre ale Jandarmeriei, 219 polițiști și 24 de luptatori SAS într-o acțiune ce vizează mai multe gospodării și puncte de lucru unde existau indicii privind deținerea, comerțul ilegal al deșeurilor și mai ales arderea acestora, scrie Mediafax.

Este prima acțiune națională în care Garda de Mediu utilizează echipamente moderne achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), inclusiv drone pentru monitorizare aeriană și camere video portabile (bodycam-uri).

Reamintim că Guvernul a aprobat, în luna august 2025, hotărârea care permite folosirea imaginilor obținute cu drone drept probe legale în cazurile de poluare și arderi ilegale de deșeuri.

„România are obligații ferme în cadrul procesului de aderare la OCDE, iar întărirea capacității instituționale a Gărzii Naționale de Mediu este un obiectiv central în acest demers. Prin această hotărâre, instituim cadrul legal și mijloacele tehnice prin care comisarii vor fi dotați cu camere video portabile și vor putea utiliza imaginile obținute cu drone ca mijloace de probă în aplicarea sancțiunilor”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Prin finanțarea din PNRR, Garda de Mediu a fost dotată cu 709 camere video portabile, 16 drone, 271 de camere video de bord, 8 sisteme de scanare a camioanelor, 16 vehicule speciale de intervenție și 43 de autovehicule suplimentare.

