Prima pagină » Actualitate » Controlul poluării intră în era dronelor: echipamente moderne pentru Garda de Mediu

Controlul poluării intră în era dronelor: echipamente moderne pentru Garda de Mediu

07 oct. 2025, 10:33, Actualitate
Controlul poluării intră în era dronelor: echipamente moderne pentru Garda de Mediu

Garda Națională de Mediu va beneficia în curând de zeci de drone moderne, echipate cu senzori speciali pentru măsurarea poluanților din aer. Anunțul a fost făcut marți de ministra Mediului, Diana Buzoianu, printr-o postare pe Facebook.

Postarea Ministrului Mediului

„O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control”, a scris Buzoianu.

Noile echipamente vor permite identificarea rapidă a surselor de poluare, inclusiv pe timp de noapte. Ele au fost achiziționate prin fonduri europene din programele POIM și PDD.

Potrivit ministrei, dronele vor fi folosite în special atunci când Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează creșteri neobișnuite ale nivelului de poluanți.

„Cu ajutorul acestor drone, personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea identifica cu acurateţe zona unde ar putea exista potenţialele surse de emisii. De asemenea, aceste drone vor fi utilizate și când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales în zonele rurale, unde nu există stații de monitorizare”, a precizat Buzoianu.

Prin această investiție, Ministerul Mediului urmărește să îmbunătățească capacitatea de intervenție și control a autorităților în cazurile de poluare. Astfel, oferă Gărzii de Mediu un instrument modern și eficient pentru protejarea mediului.

Implementarea acestui proiect marchează un pas important în modernizarea instrumentelor de control ale Gărzii Naționale de Mediu. Potrivit autorităților, folosirea dronelor va permite intervenții mai rapide în cazurile de poluare industrială sau arderi ilegale de deșeuri, reducând timpul de reacție și crescând eficiența verificărilor pe teren. Totodată, datele colectate de senzori vor fi corelate cu informațiile din sistemele de monitorizare existente, pentru a oferi o imagine completă asupra calității aerului la nivel național.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Zăpada din octombrie, semn clar că urmează o IARNĂ TERIBILĂ. Ce anunță modelele climatice pe care le studiază meteorologii

Diana Buzoianu, despre criza APEI potabile de la Praid: „Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj”

Citește și

POLITICĂ Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
11:20
Ministerul Educației anunță că „onorează olimpicii internaționali”, după ce Daniel David spunea că aceștia „își pot da singuri o BURSĂ de merit”
ACTUALITATE Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
11:20
Concediu de coșmar pentru un tânăr de 23 de ani. Cum a ajuns să i se ceară 1.287 de euro pentru bagaj, înainte de îmbarcarea în avion
ACTUALITATE Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
11:06
Numărul piloților de drone pregătiți în România rămâne scăzut, deși cererea militară crește
EXTERNE Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
10:56
Al 5-lea eșec la vot în Senatul SUA: Guvernul federal, în shutdown!/Donald Trump anunță concedieri masive
COD ROȘU Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
10:48
Atenție! Cod roșu de ploi pentru București. Ciclonul Barbara lovește în plin România. Anunțul oficial al ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Se vor depăși chiar și 120 de l/mp”
POLITICĂ Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
10:40
Călin Georgescu a plecat de la poliţie: „Statalitatea României este în moarte clinică. Dictatura s-a instalat şi este nevoie de o nouă republică. „
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un economist explică cum ar putea trece interzicerea cumulului pensie-salariu de CCR: „Sper ca Guvernul să fie suficient de inteligent”
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Calvarul trăit de Ioana Popescu, înainte de a muri. S-a aflat abia acum, după ce un clip video a fost făcut public. Era vânătă pe corp: 'O să îți arăt și loviturile'
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
O femeie a murit în urma coliziunii dintre o ambulanță și un autoturism pe DN1, în Cluj. Cinci persoane au ajuns la spital
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
👉 Expert auto: În plină eră electrică, chiar mai dispar motoarele pe benzină?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Temperaturi neobișnuit de scăzute în următoarele săptămâni. Prognoza meteo pe termen lung
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Lia: „ O să o cucerească și apoi o să vadă toată lumea cine e Ahmed” Concurenta din „Casa Iubirii” nu are încredere în colegul ei. Crede că își va da masca jos după ce îi va câștiga inima Veronicăi: „Parcă nu e el”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Test de cultură generală. Cine a inventat bicicleta?