Controlul poluării intră în era dronelor: echipamente moderne pentru Garda de Mediu

Garda Națională de Mediu va beneficia în curând de zeci de drone moderne, echipate cu senzori speciali pentru măsurarea poluanților din aer. Anunțul a fost făcut marți de ministra Mediului, Diana Buzoianu, printr-o postare pe Facebook.

Postarea Ministrului Mediului

„O veste bună de zilele astea: am semnat contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control”, a scris Buzoianu.

Noile echipamente vor permite identificarea rapidă a surselor de poluare, inclusiv pe timp de noapte. Ele au fost achiziționate prin fonduri europene din programele POIM și PDD.

Potrivit ministrei, dronele vor fi folosite în special atunci când Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) înregistrează creșteri neobișnuite ale nivelului de poluanți.

„Cu ajutorul acestor drone, personalul Gărzii Naționale de Mediu va putea identifica cu acurateţe zona unde ar putea exista potenţialele surse de emisii. De asemenea, aceste drone vor fi utilizate și când sunt semnalate poluări accidentale, atât în zonele urbane, cât mai ales în zonele rurale, unde nu există stații de monitorizare”, a precizat Buzoianu.

Prin această investiție, Ministerul Mediului urmărește să îmbunătățească capacitatea de intervenție și control a autorităților în cazurile de poluare. Astfel, oferă Gărzii de Mediu un instrument modern și eficient pentru protejarea mediului.

Implementarea acestui proiect marchează un pas important în modernizarea instrumentelor de control ale Gărzii Naționale de Mediu. Potrivit autorităților, folosirea dronelor va permite intervenții mai rapide în cazurile de poluare industrială sau arderi ilegale de deșeuri, reducând timpul de reacție și crescând eficiența verificărilor pe teren. Totodată, datele colectate de senzori vor fi corelate cu informațiile din sistemele de monitorizare existente, pentru a oferi o imagine completă asupra calității aerului la nivel național.

