Mara Răducanu
14 aug. 2025, 15:04, Actualitate
Țară, țară vrem mai mulți comisari de mediu! În acest context, se anunță o mare reorganizare la Garda Națională de Mediu. Mai exact, în colaborare cu Ministerul Mediului și Guvernul României, instituția anunță că pregătește noua generație de comisari de mediu, care să se axeze mai mult pe activitatea de teren. 

„O reorganizare care reduce  numărul posturilor de conducere”

„Pregătim noua generație de comisari de mediu, printr-o reorganizare care reduce atât numărul posturilor de conducere, cât și comprimă personalul în anumite zone de suport, dar crește cu 150 numărul efectiv al comisarilor din teren. Ponderea posturilor de conducere în instituție a scăzut la jumătate, de la 12% la 6%”, a transmis Garda Națională de Mediu.

De ce este necesară reforma GNM

Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, a explicat de ce este necesară reforma Gărzii Naționale de Mediu.

„Pentru că suntem o instituție serioasă care a accesat în grad de 100% fondurile din PNRR și pentru a folosi ceea ce am obținut, avem nevoie de oameni pregătiți și pasionați de mediu. Pentru că deschidem această instituție în special către absolvenții și experții din domeniul protecției mediului, concomitent cu apropierea de vârsta de pensionare pentru mai mulți dintre colegii noștri.

Creșterea efectivelor GNM este un obiectiv pe care mi l-am asumat personal, în linie cu responsabilitățile pe care le avem ca țară cu statut de candidat la OECD. Apreciez foarte mult deschiderea și viziunea strategică atât din partea Ministerului Mediului, prin doamna ministru Diana Buzoianu cât și din partea Guvernului Romniei, pentru că demonstrează prin fapte concrete că activitatea de control în toată zona vastă a mediului este susținută.

Odată cu adoptarea HG-ului care determină reorganizarea GNM suntem conștienți că așteptările cresc față de instituția noastră. De aceea vom prezenta în perioada următoarea o listă la zi a priorităților noastre. Concomitent vom continua să prezentăm public rezultatele acțiunilor noastre atât pe partea de control cât mai ales pe partea de prevenție prin educație. Avem multe obiective de realizat împreună și suntem încrezători că vom reuși”, a declarat Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu.

Sursă foto: Colaj Gândul

