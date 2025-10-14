Geanin Șerban, OIREP Ambalaje: „Am obținut deschiderea ministrului Diana Buzoianu pentru discuții pe mecanismul de tip clearing house”

Geanin Șerban, președintele Asociația OIREP Ambalaje, a declarat că dialogul cu ministrul Mediului, Diana Buzăianu, a fost unul deschis, care va duce la continuarea discuțiilor despre proiectul cu privire la implementarea unui mecanism de tip clearing house. Afirmațiile au fost făcute la finalul conferinței Gândul Recycle Now United.

„Ca de fiecare dată, la fiecare eveniment al dumneavoastră, s-au punctat temele de actualitate, ceea ce pe noi ne frământă, ca și actori implicați în gestionarea deșeurilor de ambalaj”, a declarat Geanin Șerban, președinte Asociației OIREP Ambalaje.

Un punct central al discuției a fost proiectul de implementare a unui mecanism de tip clearing house, pe care Asociația OIREP Ambalaje l-a propus pentru a contribui la o mai bună coordonare și eficiență în gestionarea deșeurilor din fluxul municipal.

„Am obținut astăzi din partea doamnei ministru, căreia îi mulțumesc, deschiderea necesară pentru a continua discuțiile pe proiectul cu privire la implementarea unui mecanism de tip clearing house, astfel încât gestionarea deșeurilor de ambalaj din flux municipal să fie mult mai eficientă”, a mai adăugat acesta.

În urma întâlnirii, s-a stabilit ca în cel mult 10 zile să aibă loc o discuție aplicată pe baza proiectului depus încă de acum trei ani. Proiectul propune trei obiective majore – creșterea cantităților de deșeuri de ambalaj colectate din fluxul municipal, asigurarea finanțării colectării pe întreaga durată a unui an, creșterea eficienței economice a acestor procese.

„Sperăm ca această întâlnire să se realizeze în primul rând și apoi să obținem următorul pas, și anume implementarea în legislație a acestui mecanism de tip clearing house”, a concluzionat președintele Asociației OIREP Ambalaje.

Implementarea unui mecanism de tip clearing house ar putea marca o schimbare semnificativă în modul în care țara noastră gestionează deșeurile de ambalaj provenite din fluxul municipal. În același timp ar asigura un sistem mai transparent, predictibil și sustenabil pentru toți actorii implicați.

Partenerii Conferinței Gândul Recycle Now United au fost RetuRO, Greenpoint, Asociația OIREP Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

