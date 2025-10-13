Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”

Nu trebuie să mergem în comune îndepărtate din România, ci chiar în București, în zone ultra-centrale, pentru a vedea cum deșeurile ne sufocă. Inclusiv în curtea Parlamentului Parlamentului vedem munți de deșeuri din construcții într-o zonă în care ar fi trebuit să fie parcul din jurul fostei Case a Poporului. Declarația îi aparține ministrului Mediului, Diana Buzioanu și a fost făcută la evenimentul Gândul Recycle Now United. Ministrul Mediului a mai anunțat și ce demersuri a făcut pentru ca activitatea în domeniul deșeurilor să fie repusă într-o ordine firească a lucrurilor.

“Pe scurt, situația o știm cu toții, nu mai este nevoie de fiecare dată când mergem la întâniri și avem conferințe de acest fel, este așa, un șir lung de cifre pe care cu toții le cunoaștem și de fiecare dată cifrele acelea se duc mai degrabă în direcția greșită, de la an la an, în momentul în care avem astfel de mese rotunde.

Este foarte clar că avem o parte de exemplu, de , SGR-ul, care este menționat absolut peste tot, în toate contextele, ca fiind exemplu de iată, se poate și iată putem să să gestionăm deșeurile și într-un mod în care să le transformăm în resurse”, a precizat Diana Buzoianu.

Șefa de la Mediu a dat și un contraexemplu:

“Știm cu toții – SGR acoperă o mica-mică parte din ceea ce ar trebui noi să facem pe zona de deșeuri – și ajunge să mergem nu în comune îndepărtate din România, ci chiar în București, în zone chiar ultra-centrale, pentru a vedea cum deșeurile ne sufocă în fiecare zi. La o adică, putem să mergem inclusiv în curtea Parlamentului Parlamentului și să vedem cum sunt munți de deșeuri din construcții în zone în care ar fi trebuit să fie parcul din jurul Palatului Parlamentului”.

“Încercăm să deblocăm proiecte”

Situația este dată de blocajul existent, acolo unde mai multe ministere sunt implicate.

“Încercăm să deblocăm câteva proiecte. Încercăm să rezolvăm partea de deșeuri din construcții, reciclarea și valorificarea deșeurilor din construcții. Aici nu este doar Ministerul Mediului cel care are inițiativa proiectului, ci este un proiect absolut vital și pentru Ministerul Transporturilor și pentru Ministerul Dezvoltării. De aceea este nevoie ca toți acești actori să vină la masă și știm că de-a lungul timpului este a fost foarte dificil să aducem la masă toate ministerele pentru a putea să trecem astfel de proiecte. Sper că în perioada imediat următoare vom reuși să facem pași necesari, mai ales că această lege este și jalon în PNRR”, a mai spus Buzoianu.

Sunt și alte proiecte legislative la care se lucrează în prezent.

“Am pus în dezbatere publică deja proiectul privind produsele fictiv second-hand în România, ele de fapt fiind deșeuri și să vedem exact care este metoda de a proteja țara noastră, să nu mai fim asaltați de mii și mii de camioane în fiecare an, mii de tone de astfel de deșeuri. Ne uităm și la zona de mapare a depozitelor ilegale, pentru că în perioada imediat următoare vom avea și dronele de la Garda Națională de Mediu care vor fi funcționale și o parte din ele vor putea să fie folosite și pe această zonă.

Știm că o parte din aceste deșeuri ajung să fie arse. Iată de ce, în continuare avem nevoie și de o mai mare control și echipamentele de ultimă tehnologie vor putea să fie folosite tocmai ca să putem să avem inclusiv probe în instanță, să se finalizeze și cu dosare penale, astfel încât infractorii care astăzi ne trebuie să știe că nu mai pot scăpa în fața legii și în fața justiției”, a completat Diana Buzoianu.

Nu au fost uitate nici conceptele precum clearing house ori gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

“Am discutat înainte de această masă rotundă și de concepte care există pe masa dezbaterii de ani de zile, precum clearing house, precum DEE-urile – gestionarea DEEE -urilor mult mai bună și îmi doresc să le punem pe toate, să le avem într-o dezbatere tehnică cât mai rapid posibil. Sunt subiecte care au fost amânate ani de zile, ani de zile, au fost amânate și pentru că nu există, așa cum menționat mai devreme, inclusiv în dezbaterile informale, o capacitate reală a ministerului de a gestiona astfel de proiecte”.

„Nu putem rezolva într-un an ce nu s-a făcut în 10”

Deși echipa de la Mediu are nevoie de profesioniști, momentan concursurile sunt blocate. Chiar și așa, se încearcă deblocarea cât mai multor proiecte.

“Pe partea de minister, o să încerc să cresc echipa. În condițiile actuale însă, în care nu trebuie să ne ascundem, știm deja că suntem de mai bine de un an de zile în imposibilitatea de a da concursuri, deci trebuie să avem și această realitate în față, dar încercăm să împingem cât mai multe proiecte care au fost blocate în ultimii ani de zile. N-o să putem să facem ce nu s-a făcut în ultimii 10 ani într-un an de acum încolo, dar, o parte din subiectele care au fost secundar adresate sau nici măcar nu au fost luate în considerare până acum sunt în sfârșit puse pe pe masa ministerului, cu un grad de prioritate”, a conchis ministrul Mediului.

Partenerii Conferinței Gândul Recycle Now United au fost RetuRO, Greenpoint, Asociația OIREP Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

