Prima pagină » EXCLUSIV » Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”

Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”

Bogdan Pavel
13 oct. 2025, 18:41, EXCLUSIV
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United:

Nu trebuie să mergem în comune îndepărtate din România, ci chiar în București, în zone ultra-centrale, pentru a vedea cum deșeurile ne sufocă. Inclusiv în curtea Parlamentului Parlamentului vedem munți de deșeuri din construcții într-o zonă în care ar fi trebuit să fie parcul din jurul fostei Case a Poporului. Declarația îi aparține ministrului Mediului, Diana Buzioanu și a fost făcută la evenimentul Gândul Recycle Now United. Ministrul Mediului a mai anunțat și ce demersuri a făcut pentru ca activitatea în domeniul deșeurilor să fie repusă într-o ordine firească a lucrurilor.

“Pe scurt, situația o știm cu toții, nu mai este nevoie de fiecare dată când mergem la întâniri și avem conferințe de acest fel, este așa, un șir lung de cifre pe care cu toții le cunoaștem și de fiecare dată cifrele acelea se duc mai degrabă în direcția greșită, de la an la an, în momentul în care avem astfel de mese rotunde.

Este foarte clar că avem o parte de exemplu, de , SGR-ul, care este menționat absolut peste tot, în toate contextele, ca fiind exemplu de iată, se poate și iată putem să să gestionăm deșeurile și într-un mod în care să le transformăm în resurse”, a precizat Diana Buzoianu.

Șefa de la Mediu a dat și un contraexemplu:

“Știm cu toții – SGR acoperă o mica-mică parte din ceea ce ar trebui noi să facem pe zona de deșeuri – și ajunge să mergem nu în comune îndepărtate din România, ci chiar în București, în zone chiar ultra-centrale, pentru a vedea cum deșeurile ne sufocă în fiecare zi. La o adică, putem să mergem inclusiv în curtea Parlamentului Parlamentului și să vedem cum sunt munți de deșeuri din construcții în zone în care ar fi trebuit să fie parcul din jurul Palatului Parlamentului”.

“Încercăm să deblocăm proiecte”

Situația este dată de blocajul existent, acolo unde mai multe ministere sunt implicate.

“Încercăm să deblocăm câteva proiecte. Încercăm să rezolvăm partea de deșeuri din construcții, reciclarea și valorificarea deșeurilor din construcții. Aici nu este doar Ministerul Mediului cel care are inițiativa proiectului, ci este un proiect absolut vital și pentru Ministerul Transporturilor și pentru Ministerul Dezvoltării. De aceea este nevoie ca toți acești actori să vină la masă și știm că de-a lungul timpului este a fost foarte dificil să aducem la masă toate ministerele pentru a putea să trecem astfel de proiecte. Sper că în perioada imediat următoare vom reuși să facem pași necesari, mai ales că această lege este și jalon în PNRR”, a mai spus Buzoianu.

Sunt și alte proiecte legislative la care se lucrează în prezent.

“Am pus în dezbatere publică deja proiectul privind produsele fictiv second-hand în România, ele de fapt fiind deșeuri și să vedem exact care este metoda de a proteja țara noastră, să nu mai fim asaltați de mii și mii de camioane în fiecare an, mii de tone de astfel de deșeuri. Ne uităm și la zona de mapare a depozitelor ilegale, pentru că în perioada imediat următoare vom avea și dronele de la Garda Națională de Mediu care vor fi funcționale și o parte din ele vor putea să fie folosite și pe această zonă.

Știm că o parte din aceste deșeuri ajung să fie arse. Iată de ce, în continuare avem nevoie și de o mai mare control și echipamentele de ultimă tehnologie vor putea să fie folosite tocmai ca să putem să avem inclusiv probe în instanță, să se finalizeze și cu dosare penale, astfel încât infractorii care astăzi ne trebuie să știe că nu mai pot scăpa în fața legii și în fața justiției”, a completat Diana Buzoianu.

Nu au fost uitate nici conceptele precum clearing house ori gestionarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

“Am discutat înainte de această masă rotundă și de concepte care există pe masa dezbaterii de ani de zile, precum clearing house, precum DEE-urile – gestionarea DEEE -urilor mult mai bună și îmi doresc să le punem pe toate, să le avem într-o dezbatere tehnică cât mai rapid posibil. Sunt subiecte care au fost amânate ani de zile, ani de zile, au fost amânate și pentru că nu există, așa cum menționat mai devreme, inclusiv în dezbaterile informale, o capacitate reală a ministerului de a gestiona astfel de proiecte”.

„Nu putem rezolva într-un an ce nu s-a făcut în 10”

Deși echipa de la Mediu are nevoie de profesioniști, momentan concursurile sunt blocate. Chiar și așa, se încearcă deblocarea cât mai multor proiecte.

“Pe partea de minister, o să încerc să cresc echipa. În condițiile actuale însă, în care nu trebuie să ne ascundem, știm deja că suntem de mai bine de un an de zile în imposibilitatea de a da concursuri, deci trebuie să avem și această realitate în față, dar încercăm să împingem cât mai multe proiecte care au fost blocate în ultimii ani de zile. N-o să putem să facem ce nu s-a făcut în ultimii 10 ani într-un an de acum încolo, dar, o parte din subiectele care au fost secundar adresate sau nici măcar nu au fost luate în considerare până acum sunt în sfârșit puse pe pe masa ministerului, cu un grad de prioritate”, a conchis ministrul Mediului.

Partenerii Conferinței Gândul Recycle Now United au fost RetuRO, Greenpoint, Asociația OIREP Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a

Citește și

EXCLUSIV Drulă și Piedone, umăr la umăr în tribună, la meciul România – Austria. Ce au discutat cei doi despre Primăria Capitalei
11:55
Drulă și Piedone, umăr la umăr în tribună, la meciul România – Austria. Ce au discutat cei doi despre Primăria Capitalei
FOTO EXCLUSIV Piesa fabuloasă din aragonit, dorită și comandată de Regina Maria, expusă la Muzeul din Corund: „A venit cu schițele proprii” / Pentru ce alte personalități s-a mai lucrat în această piatră rară de-a lungul timpului
12:31, 12 Oct 2025
Piesa fabuloasă din aragonit, dorită și comandată de Regina Maria, expusă la Muzeul din Corund: „A venit cu schițele proprii” / Pentru ce alte personalități s-a mai lucrat în această piatră rară de-a lungul timpului
DECLARAȚII EXCLUSIVE Tu știi ce salariu are colegul tău? Transparența salarială la locul de muncă devine OBLIGATORIE, indiferent dacă lucrezi la stat sau la privat. Cristian Jura (CNCD): „Angajatorii mai au la dispoziție 3 luni”
07:00, 12 Oct 2025
Tu știi ce salariu are colegul tău? Transparența salarială la locul de muncă devine OBLIGATORIE, indiferent dacă lucrezi la stat sau la privat. Cristian Jura (CNCD): „Angajatorii mai au la dispoziție 3 luni”
EXCLUSIV „Mama pușcăriașilor”, decapitată după ce a contestat măsurile lui Bolojan. Cristina Teoroc a „reeducat” loturi întregi de milionari
06:00, 11 Oct 2025
„Mama pușcăriașilor”, decapitată după ce a contestat măsurile lui Bolojan. Cristina Teoroc a „reeducat” loturi întregi de milionari
JUSTIȚIE Instanța i-a respins lui Horațiu Potra cererea de anulare a mandatului de arestare
16:36, 10 Oct 2025
Instanța i-a respins lui Horațiu Potra cererea de anulare a mandatului de arestare
EXCLUSIV Fugarul Emil Gânj a ieșit din ascunzătoare. Unde a fost reperat cel mai căutat criminal din România
06:30, 10 Oct 2025
Fugarul Emil Gânj a ieșit din ascunzătoare. Unde a fost reperat cel mai căutat criminal din România
Mediafax
Date de coșmar! Măririle de TVA și taxele au fost transferate de magazine direct la consumatori
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Mihai Gruia Sandu: Am văzut actori uriași. Când au devenit directori de teatru, au ajuns proști
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de o pelerină
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte de a urca pe Muntele Athos? "Boala m-a oprit sau nu m-a primit Maica Sfântă!"
RadioImpuls
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună despre foștii colegi după ce a fost eliminat din competiție: „În perioada în care am intrat eu în casă, au fost foarte multe certuri”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Marea Britanie interzice vânzarea băuturilor energizante minorilor sub 16 ani: „Cum putem aștepta să performeze la școală?”
ULTIMA ORĂ Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor
19:30
Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor
EXTERNE Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”
19:20
Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit”
ACTUALITATE Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Autoritățile vor controla mai bine frontierele țării
19:11
Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Autoritățile vor controla mai bine frontierele țării
ACTUALITATE Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
19:08
Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii”
POLITICĂ Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta
18:56
Alexandru Rafila susține că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot organiza anul acesta