Gelozie și inventivitate. Stephanie i-a mutilat mașina iubitului după un plan malițios și minuțios

O femeie inventivă din Kentucky a fost arestată pentru că ar fi distrus mașina fostului ei iubit într-un mod extrem de elaborat și meticulos. Potrivit New York Post, Stephanie Carlquist, în vârstă de 31 de ani, a fost acuzată de vandalism după i-ar fi distrus mașina fostului iubit punctual. A turnat sare în rezervorul de combustibil, introdus sclipici în sistemul de aer condiționa, a tăiat un pneu, a crăpat parbrizul și oglinda retrovizoare, a spart ecranul radioului… Mașina a fost declarată daună totală.

Incidentul a avut loc la începutul lunii trecute, în urma unei dispute cu fostul partener. Conform raportului poliției, Stephanie ar fi comis mai multe acte de vandalism asupra vehiculului:

a turnat sare în rezervorul de combustibil

a introdus sclipici în sistemul de aer condiționat

a tăiat un pneu

a crăpat parbrizul și oglinda retrovizoare

a spart ecranul radioului

Daunele estimate se ridică la 12.464,96 dolari, iar mașina a fost declarată daună totală!

Stephanie a recunoscut faptele în fața șoferului de la tractare. De asemenea, ea ar fi contactat-o pe mama victimei pentru a-i spune ce s-a întâmplat. Ulterior, femeia și-ar fi cerut scuze fostului iubit printr-un mesaj pe Instagram, invocând stresul cauzat de sarcină.

În timpul interogatoriului, Stephanie Carlquist ar fi admis că a crăpat parbrizul și a pus sclipici în sistemul de ventilație, dar a susținut că restul daunelor s-ar datora întreținerii necorespunzătoare a mașinii. Stephanie a fost arestată și acuzată de distrugere, o infracțiune gravă. Ea a fost încarcerată la Centrul de Detenție din Madison County, cu o cauțiune stabilită la 12.000 de dolari.

Fotografia de la arestare a femeii, în care aceasta zâmbește larg, a atras atenția presei. Tânăra a devenit virală pentru fotografia făcută la Poliție, tocmai pentru că pare extrem de fericită și zâmbește fericită de pozna comisă.

