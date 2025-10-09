Prima pagină » Actualitate » Generalul Gheorghiță Vlad nu exclude ca RUSIA să ATACE România. Vulnerabilitatea noastră, Poarta Focșanilor

09 oct. 2025, 13:47, Actualitate
Rusia duce „un război cognitiv” în România, „un război cu mințile cetățenilor noștri”, spune șeful Armatei române, generalul Gheorghiță Vlad. El consideră că rușii nu vor ataca țara noastră, cel puțin „nu în perioada imediat următoare”, însă nu poate fi exclus niciun scenariu: „Și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele”. Vlad a confirmat că „vulnerabilitatea României” este Poarta Focșanilor. 

Cu doar câteva luni în urmă, Șeful Armatei afirma  că Rusia este mai periculoasă ca niciodată și că ar putea exista un conflict pe Flancul Estic în următorii ani.

Într-un interviu acordat Euronews, preluat de Hotnews, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a spus că lansările de drone deasupra teritoriului României și valul de dezinformări de pe rețelele de socializare fac parte din „războiul cognitiv” pe care Rusie îl duce împotriva României.

„Nu uitați că România este parte a NATO. Avem toate garanțiile de securitate corespunzătoare să afirmăm că securitatea României nu a fost contestată nicio secundă. Avem capabilitățile necesare, avem tot ce trebuie la nivel aliat, astfel încât să avem o reacție oportună. Și Rusia știe acest lucru.

Acesta este și motivul pentru care ați văzut că sunt fel și fel de provocări de natură hibridă, de cu totul altceva care să fie la limita instrumentelor militar și politic, civil. E o falie foarte fină pe care Federația Rusă încearcă să o speculeze.

Dezinformarea, fake-news, influențarea populației în ceea ce privește alegerile democratice, percepția asupra valorilor, narativul că mai degrabă se investește în educație, cultură, asistență medicală decât în securitate. Securitatea costă. Rusia duce un război cognitiv, un război cu mințile cetățenilor noștri.

Influențarea psihologică și crearea de comportamente care să servească narativului Federației Ruse”, a declarat șeful Armatei Române în interviul pentru Euronews.

„Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct”

Șeful Armatei române consideră că „este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus”, iar România „are capacitatea de a se apăra”:

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus.

Și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând, acela de a distruge Ucraina și capacitatea de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct. Sau nu în perioada imediat următoare. (…)

Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group, națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară, astfel încât să putem face o mișcare de forțe și mijloace foarte rapid în caz de agresiune. Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru a avea o apărare colectivă eficientă”.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice”

Generalul Gheorghiță Vlad a confirmat „vulnerabilitatea României” – Poarta Focșanilor:

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate.

Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul care locuiește în Moldova, la fel ca și pentru cel care locuiește în Transilvania sau în zona de sud. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult”.

