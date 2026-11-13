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Orașele din România în care ninge începând de mâine. Meteorologii anunță minus 4 grade Celsius și ninsori viscolite timp de 48 de ore

Orașele din România în care ninge începând de mâine. Meteorologii anunță minus 4 grade Celsius și ninsori viscolite timp de 48 de ore
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Care sunt orașele din România în care ninge începând de mâine. Meteorologii anunță minus 4 grade Celsius și ninsori viscolite timp de 48 de ore.

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Ninsorile își fac loc, la mijloc de noiembrie, potrivit meteorologilor Accuweather. Deși joi și vineri, am avut temperaturi care urcă și până la 25 de grade în țară, iată că vremea se schimbă din nou brusc. Așadar, începând de mâine, 14 noiembrie, va ninge viscolit în anumite orașe din țară și vor fi temperaturi de minus 4 grade C.

Un exemplu în acest sens este orașul Preadeal, pentru care meteorologii Accuweather au prognozat ninsori în acest weekend, atât sâmbătă cât și duminică. Sâmbătă, temperaturile aici se vor încadra între 0 și -5 grade C, iar duminică între 1 și -2 grade C. Temperaturile vor scădea, pe parcursul lunii, până la -6 grade C. Temperaturile diurne nu vor depăși 8 grade C. De asemenea, vor fi și patru zile consecutive de ploaie, respectiv, 17, 18, 19, și 20 noiembrie. Alte zile, în care la Predeal este anunțată lapoviță și ninsoare sunt pe data de 27 și 28 noiembrie.

Dar nu numai la Predeal sunt anunțate ninsori viscolite în acest weekend, în România. Ci, sunt anunțate ninsori și în alte localități similare, de la altitudini mari.

sursa foto: Accuweather

sursa foto: Accuweather

Cod roșu și cod galben de vânt, până la ora 10:00

Meteorologii ANM au emis și ei avertizări, pentru ziua în curs. Astfel, în Județul Cluj, zona de munte de peste 1800 m,
se vor semnala intensificări puternice și susținute ale vântului cu viteze care vor depăși la rafală 140…150 km/h, fiind cod roșu de vânt.

De asemenea, tot până la ora 10:00, în zona continentală a județului Constanta, respectiv zona localităților: Medgidia, Cernavodă, Murfatlar, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Ostrov, Cogealac, Negru Vodă, Băneasa, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Chirnogeni, Albești, Independența, Oltina, Aliman, Mihai Viteazu, Ciocârlia, Ghindărești, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Dobromir, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Comana, Bărăganu, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman, Cerchezu, Siliștea, Saraiu, Horia, Grădina, Vulturu, Dumbrăveni, se vor semnala intensificări locale ale vântului cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

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