George Simion lansează o ipoteză despre planurile lui Nicușor Dan: ”Încearcă să facă un partid suveranist bun, cu tot felul de indivizi, unii care au fost pe la noi prin partid și care au ales să ne trădeze”

Președintele AUR, George Simion, i-a răspuns lui Nicușor Dan după declarațiile critice ale șefului statului la adresa formațiunii. Liderul AUR susține că președintele ar încerca să construiască o formațiune ”suveranistă bună”, inclusiv cu oameni care au făcut parte din AUR, dar au plecat ulterior din partid.

George Simion, replică după criticile lui Nicușor Dan la adresa AUR

Liderul AUR a comentat declarațiile președintelui de la conferința de presă susținută la Palatul Cotroceni, în care acesta a criticat formațiunea și a vorbit despre riscurile economice pe care le-ar presupune intrarea partidului la guvernare.

„Nicușor Dan nu e foarte logic în ceea ce face. Așa că am încetat să caut vreo logică, explicații pentru un om normal, să zici că ar fi, că el își dispută partea aceea de electorat care ne urmărește sincer, cum o face și domnul Prelipceanu cu Bolojan, și trebuia să ia întâietatea”, a declarat George Simion.

Acesta a avansat și ipoteza potrivit căreia șeful statului ar încerca să construiască un partid ”suveranist bun”, format inclusiv din foști membri AUR.

„Cealaltă logică e că ar încerca cumva Nicușor Dan să facă un partid despre care am tot auzit, un partid suveranist bun, suveraniștii ăia spălați, pro europeni, cu tot felul de indivizi, unii care au fost pe la noi prin partid și care au ales să ne trădeze și nu au produs niciun efect”, a mai declarat George Simion.

George Simion susține că Nicușor Dan a intervenit în demiterea Guvernului Bolojan

Liderul AUR a vorbit și despre căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, susținând că moțiunea de cenzură nu ar fi avut același rezultat fără intervenția președintelui Nicușor Dan.

„Niciodată nu ar fi fost demis în urma moțiunii de cenzură dacă nu ar fi intervenit Nicușor Dan și nu s-ar fi întâmplat, cu acordul lui, chestiunea asta.

Evident că PSD-ul până atunci, care fusese de acord cu toate măsurile lui Bolojan și care era în coaliția sa și a zis: pro-europeană, e la ordinul sistemului și li s-a zis de la Cotroceni, în toate discuțiile formale și informale pe care le-am avut, s-a dedus acest lucru”, a afirmat președintele AUR.