Accident grav în Ilfov. O autoutilitară și un TIR s-au ciocnit. O persoană a murit

Un accident rutier grav s-a produs vineri dimineață, pe DN 2 București – Urziceni, la ieșirea din localitatea Șindrilița, județul Ilfov.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în accident au fost implicate o autoutilitară și un autocamion. Din nefericier, impactul a fost fatal pentru conducătorul autoutilitarei, care a decedat. Din informațiile transmise de autorități, nu au fost înregistrate alte victime.

Trafic restricționat pe DN 2, la ieșirea din Șindrilița

În urma accidentului, circulația rutieră a fost oprită pe sensul de mers dinspre București către Urziceni, circulația desfășurându-se alternativ, pe celălalt fir..

Autoritățile estimau că circulația va reveni la normal după ora 08:00. Circumstanțele în care s-a produs coliziunea urmează să fie stabilite de polițiști