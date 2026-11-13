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Ion Cristoiu: Scandalul Nvidia – O operațiune care ar putea fi imitată și de ai noștri

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„Huang, șeful Nvidia, cea mai mare producătoare de cipuri din lume, deci, cel care a inventat această firmă și care este produsul geniului său, a demisionat după 33 de ani, în urma unei campanii publice de acuzații, că ar fi întreținut relații în afara căsniciei cu o femeie de afaceri din China, suspectată de către Serviciile Secrete americane, că ar fi o spioană chineză”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal video zilnic.

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„Donald Trump a reacționat la anunțul demisiei, întrebându-se dacă respectiva este sau nu spioană, pentru că asta a fost principala cauză a demisiei. El a recunoscut, a avut o relație, nu de asta a demisionat, că și-a înșelat soția, ci pentru că faptul că cea cu care a avut o relație amoroasă ar fi spioană chineză. Și Donald Trump a zis că nu știe, a zis: „dacă se probează”. Păi Donald Trump este președintele Americii, se presupune că el trebuia să fie sigur că e sau că nu e. Înțeleg că s-au prezentat cei de la FBI sau CIA cu un dosar să arate că au documentat, cu probe, că respectiva e spioană. Așa cum am spus de mai multe ori în jurnalul meu video, în comentariile dedicate acestui scandal, nu se va ști niciodată dacă a fost sau nu agentă, pentru că, dacă a fost, nici directorul Securității de Stat al Chinei sau șeful ei nu știe. A fost sau nu a fost? Nu contează. Este foarte important de precizat că scandalul cu Huang l-a vizat și îl vizează pe Donald Trump.

Este o puternică lovitură dată lui Donald Trump. Huang este unul dintre miliardarii tehnologici acuzați de către partidul democrat și de către Biden, când a plecat de la Casa Albă, că ar alcătui un fel de grup care îl sprijină pe Donald Trump, alături de Musk, de Bezos, și unul dintre aceste genii ale tehnologiei americane și Mondiale a fost înlăturat sub acuzația că ar fi avut o relație cu o spioană chineză și, în cadrul acestor acuzații, s-a lansat și teza că de vină e Donald Trump, deoarece el a fost avertizat de Rubio și, cu toate acestea, el a continuat să îl sprijine. Așadar, operațiunea este împotriva lui Donald Trump, plus că îi strică începutul de normalizare a relațiilor cu China. Dacă ne uităm la operațiune, vom vedea că este impecabilă. Operațiunea într-o campanie de presă, pentru că, pe 29 octombrie a scris New York Times, după aceea, Wall Street Journal, apoi Financial Times și New York Times a scris că Huang avea o relație apropiată cu o femeie de afaceri chineză și că: „oficialii americani o suspectau că spionează pentru Serviciile Secrete ale Chinei”.

Wall Street Journal a zis la fel: că „oficiali americani o suspectează”. Dar America are vreo 20 de Servicii Secrete de Informații. Deci: 1 – nu știm și nu vom ști niciodată dacă este spioană. 2 – nu știm dacă Serviciile o suspectează, pentru că, uitați-vă la genialitatea operațiunii! Nimeni nu putea să vină din Servciile Secrete să spună că o „suspectează”. Din două motive: 1 – nu a fost indicat un Serviciu Secret și 2 – ce Serviciu Secret din lumea asta va spune că X bănuit că spion sau spioană… nu e. Deci, nici ei nu știu dacă e sau nu e. Asta este o operațiune care ar putea fi făcută și la noi: începe o campanie de presă, X are o relație cu Y, care e din Moldova, basarabeancă, dar e suspectă, Serviciile o suspectează că este spioană”, a mai spus scriitorul.

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