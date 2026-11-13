Dramă într-o familie de români din SUA. Soții Ciortan, de 71 de ani, au fost împușcați mortal de fostul ginere, chiar de ziua fiicei lor

Emilia și Sorin Ciortan, de 71 de ani, au sfârșit tragic, fiind împușcați mortal în casa lor dintr-o suburbie a orașului Cleveland, statul american Ohio. Criminalul este românul Ștefan Pascu, tot de 71 de ani, fostul lor ginere. El a fost găsit mort în aceeași casă.

După ce i-a ucis pe soții Ciortan, Pascu s-a împușcat și el, scrie Bihoreanul.

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Alarma a dat-o fiica victimelor

Tragedia a avut loc marți, 10 noiembrie, de ziua de naștere a fiicei soților Ciortan. De altfel, ea este cea care a alertat autoritățile cu privire la ce s-a întâmplat. Potrivit Poliției din micuța localitate North Royalton, alarma a fost dată în jurul orei locale 19.57. Fiica soților Ciortan a sunat la 911, îngrijorată pentru că nu putea să ia legătura cu părinții săi.

Ea a observat că fostul soț, Ștefan Pascu, deși nu era binevenit acolo, avea mașina parcată în fața casei părinților săi. Ajunși la adresă, polițiștii au forțat intrarea când au văzut că nu primesc niciun răspuns.

„Polițiștii au pătruns în casă și au descoperit un bărbat decedat, identificat drept Sorin R. Ciortan, pe un hol de la etaj, cu o aparentă rană prin împușcare la cap. Ulterior, au găsit o femeie decedată, identificată drept Emilia A. Ciortan, în sufragerie, cu o aparentă rană prin împușcare la cap”, se arată în comunicatul Poliției din North Royalton.

Ulterior, după ce la fața locului a sosit o echipă de la Southwest Enforcement Bureau (SEB – unitate tactică specializată), în subsolul locuinței a fost găsit și trupul lui Ștefan Pascu, mort prin împușcare. Acesta prezenta o rană la cap, autoprovocată, iar în apropierea sa se afla o armă de foc.

Cu adevărat tulburător este faptul că tragedia a avut loc chiar în ziua în care fiica soților Ciortan își sărbătorea aniversarea. Din câte se pare, deși erau divorțați de mai bine de 10 ani, Ștefan Pascu nu reușise să treacă peste această despărțire. Iar în ultima perioadă, potrivit mărturiei fiicei soților Ciortan, el manifestase un comportament neobișnuit. Potrivit Știrile Pro TV, Pascu ar fi fost nemulțumit de faptul că nu mai știa nimic de cei doi copii pe care îi avea cu fosta sa soție.