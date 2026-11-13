Războiul din Iran, pe care să reizbucnească: Teheranul a atacat un radar aflat la o bază militară americană din Bahrain. Reacția lui Trump

Războiul din Golf este pe cale să reizbucnească după ce Iranul a revendicat un atac asupra unei instalații radar americane din Bahrain, ca răspuns la bombardarea unui obiectiv de telecomunicații din provincia Hormozgan. Gardienii Revoluției avertizează că vor continua loviturile dacă atacurile asupra teritoriului iranian se repetă.

Tensiunile dintre Iran și SUA cresc din nou, după ce Gardienii Revoluției Islamice au anunțat că au atacat și distrus o instalație radar americană din Bahrain, țară care găzduiește comandamentul Flotei a Cincea a Marinei SUA. Teheranul susține că operațiunea a fost declanșată ca represalii pentru un atac aerian asupra infrastructurii sale de telecomunicații.

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Potrivit Al Jazeera, autoritățile iraniene afirmă că atacul a vizat un obiectiv militar american, după ce un turn de telecomunicații din provincia Hormozgan, situată în sudul Iranului, a fost lovit.

Cu câteva ore înaintea revendicării, agenția oficială iraniană IRNA relatase, citând surse guvernamentale, că orașul-port Sirik fusese atacat joi de „foc inamic”.

Sursa video – X/@ferozwala

Într-un comunicat publicat de agenția semi-oficială Tasnim, Gardienii Revoluției au descris operațiunea din Bahrain drept un „avertisment serios” pentru „inamicul agresor”.

IRGC a cerut încetarea incursiunilor aeriene și a activităților pe care le consideră contrabandă cu petrol în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul mondial de energie.

„În cazul în care aceste încălcări și acte de agresiune se vor repeta, Forțele Aerospațiale ale IRGC sunt pe deplin pregătite să intervină fără nicio restricție”, se arată în comunicatul Gardienilor Revoluției.

Agenția iraniană Fars, afiliată IRGC, a relatat că Forțele Aerospațiale au „vizat și distrus” instalația radar americană.

Bahrainul reprezintă un punct strategic pentru prezența militară americană în Orientul Mijlociu, deoarece găzduiește cartierul general al Flotei a Cincea a Marinei SUA, responsabilă de operațiuni navale în regiunea Golfului.

Israelul pregătește un posibil atac asupra Iranului. Trump nu exclude reluarea războiului

Revendicarea iraniană intervine pe fondul unor noi tensiuni militare în Orientul Mijlociu. Potrivit presei israeliene, cabinetul de securitate al Israelului a ordonat armatei să intensifice pregătirile pentru o eventuală operațiune împotriva Iranului.

În același timp, Mohsen Rezaei, responsabil iranian în domeniul securității, a avertizat că declanșarea unui nou război de către Statele Unite ar putea determina Teheranul să atace baze militare implicate în operațiuni împotriva sa, inclusiv obiective situate în Europa, care nu sunt implicate în conflict.

Donald Trump a declarat că Statele Unite sunt pregătite să reia confruntarea militară în cazul în care negocierile diplomatice mediate de Qatar nu vor conduce la un acord cu autoritățile iraniene.

Totodată, secretarul de stat american Marco Rubio a prezentat o abordare diferită, susținând că presiunile economice exercitate asupra Teheranului produc rezultate și că, în actualele condiții, nu este necesară reluarea unor operațiuni militare de amploare.

Cresc tensiunile în Strâmtoarea Ormuz

Discuțiile diplomatice au loc și pe fondul disputelor privind Strâmtoarea Ormuz, rută maritimă strategică pentru exporturile de petrol și gaze din regiunea Golfului Persic.

Într-un interviu acordat miercuri postului Al Jazeera, Mohammad Bagher Ghalibaf, președintele parlamentului iranian și negociator-șef, a afirmat că situația din Strâmtoarea Ormuz nu va mai reveni la condițiile existente înaintea războiului.