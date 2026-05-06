Alegerile de partid ale liderului PNL, Ilie Bolojan, nu sunt văzute cu ochi prea buni de toţi colegii din formaţiunea politică pe care o conduce.

Chiar la şedinţa de marţi seara, de după căderea guvernului, din stenogramele care au ajuns la presă reiese că lui Bolojan i-a fost reproşat de către senatorul Nicoleta Pauliuc că a oferit funcţii celor de la REPER şi USR, în detrimentul celor de la PNL.

Miercuri, au apărut şi dovezile că sunt din ce în ce mai mulţi contestatari ai deciziilor de partid ale lui Ilie Bolojan.

Prezenţa ministrului Dragoş Pîslaru, REPER, la şedinţa internă a PNL a stârnit nedumerire în rândul tuturor şi chiar revoltă.

Pe unul dintre grupurile PNL a fost comentată, nu tocmai cu bucurie, prezenţa lui Pîslaru.

„Ăsta are salariu pe munca noastră şi după ce trimite şi televiziunile peste primari vrea să fie şi şef? ăsta e progresul? Vlad Gheorghe şi Pîslaru? Vis”, comentează liberalii, supăraţi, pe grupurile interne.

La PNL, se comentează chiar că Pîslaru ar fi completat o adeziune la PNL, iar la USR se crede că orice şef de partid e mai bun decât Dacian Cioloş de la REPER.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Noi stenograme din ședința de urgență a PNL după demiterea lui Bolojan. Pauliuc, acuzații incendiare: Ați dat posturi la USR, REPER, ONG-uri

Ironii în ședința PNL. Ciucu: Mor că USR ne susține președintele şi noi suntem în şedință de 4 ore / Predoiu: La USR durează mai puțin, noi ținem mai mult