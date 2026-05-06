Prima pagină » Actualitate » Incendiu puternic la o grădină zoo din Suceava. Au murit un ligru și un fazan

Incendiu puternic la o grădină zoologică din localitatea Zaharești, Suceava. La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentelor Suceava și Fălticeni, respectiv cei din cadrul Stației de Pompieri Gura Humorului, împreună cu lucrători ai SVSU Ilișești și Cornu Luncii, cu 8 autospeciale de stingere, o autoscară de salvare și lucru la înălțime, o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ. Au murit un ligru și un fazan. Ligrul este un animal hibrid, rezultat din împerecherea între un leu mascul și o femelă de tigru.

UPDATE | Bilanțul incendiului

Au ars bunuri pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați (construcții din lemn și beton cu acoperiș din lemn și învelitoare din tablă), lăzi frigorifice și alte bunuri din interiorul construcțiilor.

S-au degradat circa 3 tone de hrană pentru animale (fructe, legume, furaje).

În urma intervenției au fost salvate restul construcțiilor de pe amplasamentul menajeriei.

Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost de natură electrică (efect termic al curentului electric).

Proprietarul grădinii în vârstă de 62 de ani a suferit o intoxicație cu fum și a fost stabilizat de către echipajul SMURD, ulterior a fost preluat de către echipajul SAJ și este transportat la spital. Din nefericire un ligru și un fazan au murit, iar pompierii au reușit să salveze trei porci spinoși, șapte porci vietnamezi, două lame, trei canguri și un vultur.

„Am fost solicitați să intervenim la un obiectiv de agrement, o grădină zoologică, pe raza localității Zaharești. Ne-am deplasat la locul evenimentelor cu pompieri din cadrul detașamentelor Suceava și Fălticeni, respectiv din cadrul stației de pompieri Gura Humorului împreună cu lucrători ai SVSU cu opt autospeciale de stingere, o autoscară de salvare și o ambulanță SMURD cu sprijinul al uni echipaj al serviciului de ambulanță Suceava. A fost identificat un incendiu care ardea generalizat la nivelul unei cabane și la nivelul unor spații administrative, corp comun, cu pericol de propagare la alte spații corp comun cu acestea, momentan este localizat se lucrează pentru lichidare și îndepărtarea efectelor negative produse de acesta, pe timpul intervenției colegii mei au acordat primul ajutor proprietarului, a suferit o intoxicație cu fum, a fost stabilizat și predat serviciului de ambulanță Suceava, transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitateNu avem informații despre animale, proprietar semi conștient”, spune un pompier din cadrul detașamentului care a participat la acțiune.

