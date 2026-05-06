Incendiu în București. Un apartament dintr-un bloc din Capitală a fost mistuit de flăcări. Patru locatari au fost salvați de pompieri, o persoană inconștientă, cu arsuri, și alte trei victime conștiente.

Salvați în ultima clipă

Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc pe bd. Dinicu Golescu, anunță pompierii.

După pătrunderea echipelor de salvatori în apartament a fost identificată o persoana inconștientă (cu arsuri) și alte 3 victime constiente, cărora li s-au acordat primul ajutor calificat, administrare de oxigen.

Alte 10 persoane au fost evacuate din clădire de echipele de salvatori. Incendiul este lichidat.

La caz au acționat 7 autospeciale de stingere, 2 autospeciale pentru intervenție la înălțime și Detasamentul Special de Salvatori, DESC, 4 SMURD.

