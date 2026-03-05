George Simion, discurs la Washington: „Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere”

George Simion, liderul AUR, s-a prezentat la Washington unde a ținut un discurs, la întâlnirea suveraniștilor. El a declarat, printre altele, că „vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere. Avem cel mai anti-american guvern, pentru că ei ascultă de frabcezi, ascultă de guvernul spaniol și uneori de cel german”.

„Vin din România, unde am avut cursa prezidențială anulată, unde președintelui legitim, Călin Georgescu, i s-au refuzat drepturile. Suntem aici din 50 de țări din lume pentru a spune că vrem să păstrăm lumii libere libertatea. Și suntem dispuși să luptăm pentru asta și pentru libertatea copiilor noștri. Este o gură de aer proaspăt să fiu parte din lumea liberă. Este cum a zis și purtătorul de cuvânt, Mike Johnson, un far de speranță pentru noi, pentru că toți am fost demonizați de marionetele globaliste din țările noastre, care ne-au combătut așa cum l-au combătut pe președintele Trump și așa cum îl combat pe președintele Trump și pe actuala administrație. Mulți dintre voi, aici în SUA, vă întrebați ce se întâmplă cu guvernul spaniol, cu cel francez, și nu putem să explicăm prea bine, așa încât americanul de rând să înțeleagă.

(…) Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere. Avem cel mai anti-american guvern, pentru că ei ascultă de frabcezi, ascultă de guvernul spaniol și uneori de cel german. Și nu este voința poporului, este voința acestor agenți care, din anii 90, au început să slăbească libertatea de exprimare, prosperitatea, și s-au concentrat pe a ne spune că un bărbat poate fi femeie și o femeie poate fi bărbat. (…) Suntem aici prezenți, astăzi, pentru a lupta alături de voi și a vă transmite un mesaj simplu: Donald Trump nu greșește, că voi aici, în mișcarea MAGA reprezentați speranța noastră de a avea o lume liberă, de a avea liberatate de exprimare și de a-i învinge pe oameni ca Emmanuel Macron, care recent a spus că libertatea de exprimare este o prostie”, a declarat George Simion.