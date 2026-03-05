Prima pagină » Actualitate » George Simion, discurs la Washington: „Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere”

George Simion, discurs la Washington: „Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere”

05 mart. 2026, 21:01, Actualitate

George Simion, liderul AUR, s-a prezentat la Washington unde a ținut un discurs, la întâlnirea suveraniștilor. El a declarat, printre altele, că „vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere. Avem cel mai anti-american guvern, pentru că ei ascultă de frabcezi, ascultă de guvernul spaniol și uneori de cel german”.

„Vin din România, unde am avut cursa prezidențială anulată, unde președintelui legitim, Călin Georgescu, i s-au refuzat drepturile. Suntem aici din 50 de țări din lume pentru a spune că vrem să păstrăm lumii libere libertatea. Și suntem dispuși să luptăm pentru asta și pentru libertatea copiilor noștri. Este o gură de aer proaspăt să fiu parte din lumea liberă. Este cum a zis și purtătorul de cuvânt, Mike Johnson, un far de speranță pentru noi, pentru că toți am fost demonizați de marionetele globaliste din țările noastre, care ne-au combătut așa cum l-au combătut pe președintele Trump și așa cum îl combat pe președintele Trump și pe actuala administrație. Mulți dintre voi, aici în SUA, vă întrebați ce se întâmplă cu guvernul spaniol, cu cel francez, și nu putem să explicăm prea bine, așa încât americanul de rând să înțeleagă.

(…) Vin dintr-o țară unde nu mai avem alegeri libere. Avem cel mai anti-american guvern, pentru că ei ascultă de frabcezi, ascultă de guvernul spaniol și uneori de cel german. Și nu este voința poporului, este voința acestor agenți care, din anii 90, au început să slăbească libertatea de exprimare, prosperitatea, și s-au concentrat pe a ne spune că un bărbat poate fi femeie și o femeie poate fi bărbat. (…) Suntem aici prezenți, astăzi, pentru a lupta alături de voi și a vă transmite un mesaj simplu: Donald Trump nu greșește, că voi aici, în mișcarea MAGA reprezentați speranța noastră de a avea o lume liberă, de a avea liberatate de exprimare și de a-i învinge pe oameni ca Emmanuel Macron, care recent a spus că libertatea de exprimare este o prostie”, a declarat George Simion.

Autorul recomandă:

George Simion, mesaj din SUA: „Doar Administrația Trump ne poate salva”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE WhatsApp Plus. Noua aplicație pe care Meta o pregătește cu funcții exclusive
21:29
WhatsApp Plus. Noua aplicație pe care Meta o pregătește cu funcții exclusive
RELIGIE Sfinții 40 de Mucenici, luni, 9 martie. Obiceiuri, tradiții și superstiții în România
21:09
Sfinții 40 de Mucenici, luni, 9 martie. Obiceiuri, tradiții și superstiții în România
EDUCAȚIE Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine”
21:06
Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine”
SĂNĂTATE Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
20:55
Care este cel mai puternic mușchi din corpul uman. Specialiștii oferă toate detaliile pentru avea un răspuns cât mai corect
NEWS ALERT Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, prima reacție după incidentul din Dubai: „Copilul plânge că stă în subsol, iar doamna ministru a spus că nu dă bine să fie în avion”
20:18
Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta, prima reacție după incidentul din Dubai: „Copilul plânge că stă în subsol, iar doamna ministru a spus că nu dă bine să fie în avion”
ACTUALITATE ANAF reclamă venituri de sute de milioane de euro nedeclarate de creatorii de conținut pentru adulți. Care sunt platformele cele mai „performante”
20:16
ANAF reclamă venituri de sute de milioane de euro nedeclarate de creatorii de conținut pentru adulți. Care sunt platformele cele mai „performante”
Mediafax
Ministrul Energiei: Românii să ignore notificările primite de la furnizorii de gaze. Facturile vor rămâne plafonate de la 1 aprilie
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Cel mai complex nod de autostradă prinde contur. „Va avea numeroase poduri, pasaje și chiar viaducte, pe trei niveluri”
Mediafax
Care ar putea fi soluția pentru una dintre marile probleme ale energiei verzi. România ar putea avea un rol important
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
ECONOMIE Nicușor Dan: „Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune”
21:01
Nicușor Dan: „Portul Constanța va deveni un punct important pentru comerțul din regiune”
CONTROVERSĂ Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
20:50
Zelenski și Orban își aruncă amenințări cu armata. Orban: „Vom câștiga prin forță” / Zelenski: „Vom da înștiințarea armatei noastre. Să îl sune să vorbească pe limba lui”
FLASH NEWS George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
20:36
George Simion vrea să se inspire din succesul republicanilor. Suveraniștii europeni merg la Washington pentru lansarea „Alianței Națiunilor Suverane”
SPORT Cu cine vor juca tricolorele în competiția Billie Jean King Cup! S-a stabilit deja la Londra
20:13
Cu cine vor juca tricolorele în competiția Billie Jean King Cup! S-a stabilit deja la Londra
EXCLUSIV George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
20:13
George Maior, fostul șef SRI, actualul ambasador în Iordania, vorbește despre decizia SUA de a ataca Iranul. De ce a acceptat Trump să facă ce au ezitat președinții Obama, Bush sau Clinton, cum se vede războiul din mijlocul lumii arabe și care e planul pentru Iran, află dintr-un interviu exclusiv Gândul
SPORT Messi și echipa sa, Inter Miami, îl vizitează pe Donald Trump la Casa Albă. Starul argentinan, pentru prima dată acolo
20:10
Messi și echipa sa, Inter Miami, îl vizitează pe Donald Trump la Casa Albă. Starul argentinan, pentru prima dată acolo

Cele mai noi

Trimite acest link pe