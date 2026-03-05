Prima reacție a lui Nicușor Dan în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „M-am informat și eu”

Nicușor Dan a avut o primă reacție în scandalul fiicei lui Victor Ponta, care nu a fost lăsată să se urce într-un autocar pentru a ajunge la un avion, care să o aducă în România, din Orientul Mijlociu. Nicușor Dan spune că, s-a „informat”, dar că nu are prea multe date despre acest subiect.

„Pe cazul individual nu vreau să spun, m-am informat și eu în aceste minute, cât am putut, împreună cu consilierii, dar nu s-a cristalizat scenariul cine ce a făcut. Pe chestiunea generală, am avut o discuție despre situatia românilor, dânsa a venit cu date precise despre câti români au contactat consulatele, despre criterii, despre calendarul zborurilor pentru cei mai vulnerabili. Se întâmplă sincope, una peste alta, statul roman controlează această situatie”, a spus Nicușor Dan.

Amintim că, fetei minore a lui Victor Ponta i-a fost interzisă îmbarcarea în autocarul care transporta minori din Dubai, în Oman, pentru avionul de România. Fostul premier a confirmat pentru Gândul că ministra de Externe, Oana Țoiu, a dat ordinul direct ca fata sa să nu urce în autocar. ”Vreau să o vedem acasă întâi”, a spus Victor Ponta. Acest incident a fost făcut public de Dana Budeanu.

Nicușor Dan a susținut conferință de presă în Polonia, la finalul vizitei sale în această țară. El susține că s-a întâlnit președintele, cu primul ministru și cu șefii celor două camere ale Parlamentului, având discuții comune pe teme de Securitate, economie, relații externe și UE.

„România și Polonia sunt țări care s-au dezvoltat în UE, tari care pot să profite din faptul că au multe puncte comune. Pe zona de Securitate deja există o relație între armatele noastre, am vorbit de achiziții comune, de producții comune, de forumul P9 și ne intersează foarte mult Marea Neagră, despre cum să facem acel Hub de Securitate. Am vorbit de ședința viitoare comună a celor 2 guverne, să facem ș un mare forum de afaceri. Am vorbit de Ucraina și de Moldova. Prima Doamna are un proiect, „Romania, în lumina”, cu mai multe componente sociale, in parteneriat și cu Ministerul Sănătătii, s-a intalnit cu Centru National Polonez pentru prevenirea adictiilor si o Fundatie care se ocupă cu acelasi lucru pentru copii”, a mai spus Nicușor Dan.

