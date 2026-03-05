Primul mesaj public al noului ministru al Educației, Mihai Dimian: „Este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine”

Noul ministru al Educației, Mihai Dimian, a transmis joi seara primul său mesaj oficial de când a fost învestit în noua funcție. Reacția sa vine în aceeași zi în care s-a aprobat scoaterea la concurs a 439 de posturi vacante necesare pentru funcționarea a 23 de creșe, conform Edupedu.

Ministrul Educației se adresează prin mesajul postat atât profesorilor și elevilor, cât și părinților. De asemenea, Dimian face apel la „dialog, empatie și corectitudine.”

„Astăzi, am participat la prima ședință de guvern în calitate de ministru al Educației și Cercetării.

Mă bucur că primul mesaj pe care îl adresez public în această calitate include o veste bună: a fost aprobat memorandumul inițiat de Ministerul Educației și Cercetării prin care vor putea fi scoase la concurs peste 400 de posturi necesare pentru a fi puse în folosință 23 de creșe a căror construcție este în curs de finalizare. Este vorba de creșe care vor putea cuprinde aproximativ 1.300 de copii din 18 județe din țară.

Direcţiile de acţiune ale Ministerului Educației și Cercetării se află în Programul de guvernare aprobat de Parlament în iunie 2025.

Dar, dincolo de prevederile Programului, cred că în Educație este nevoie de mai mult dialog, mai multă empatie și corectitudine între toți cei care pot influența rezultatul final: profesori, elevi şi studenți, părinți, sindicate și reprezentanți ai administraţiei publice”.