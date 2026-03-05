Prima pagină » Actualitate » WhatsApp Plus. Noua aplicație pe care Meta o pregătește cu funcții exclusive

WhatsApp Plus. Noua aplicație pe care Meta o pregătește cu funcții exclusive

05 mart. 2026, 21:29, Actualitate
WhatsApp Plus. Noua aplicație pe care Meta o pregătește cu funcții exclusive

WhatsApp lucrează la un nou plan de abonament numit WhatsApp Plus, care va oferi funcții suplimentare, cum ar fi opțiuni de personalizare pentru schimbarea temei și a pictogramelor, precum și posibilitatea de a fixa până la 20 de chat-uri și de a seta tonuri de apel exclusive, în schimbul unei taxe lunare.

Platforma de mesagerie instantanee își propune să se alăture rândurilor serviciilor care oferă opțiuni de abonament atât pentru iOS, cât și pentru Android, pentru a oferi o experiență de comunicare mai premium, cu funcții avansate.

În acest sens, rețeaua socială deținută de Meta lucrează la WhatsApp Plus, care se bazează pe un plan de abonament WhatsApp ce va încorpora opțiuni avansate de personalizare, conform portalului specializat WaBetaInfo, care a găsit dovezi ale acestei noi versiuni.

După cum s-a spus într-o postare pe X, WhatsApp Plus va încorpora opțiuni pentru a schimba tema, pictograma și culorile aplicației în funcție de preferințele individuale. Include 14 pictograme noi pentru aplicații, cu mai multe opțiuni de culoare și format pentru logo. De asemenea, include mai multe opțiuni de culoare pentru interfață, oferind un control mai mare asupra aspectului acesteia.

Funcție premium

Continuând cu funcțiile avansate ale acestei versiuni plătite, WhatsApp Plus va include și o funcție premium pentru a fixa până la 20 de conversații, depășind cu mult limita actuală de 3. Acest lucru permite utilizatorilor să își păstreze cele mai importante conversații în partea de sus a aplicației.

Personalizarea se extinde și la apelurile din aplicație, deoarece abonații WhatsApp Plus vor putea alege dintre tonuri de apel diferite și exclusive, personalizând aceste notificări după preferințele lor și distingându-le de apelurile din alte aplicații sau chiar de telefonul lor.

Cu toate acestea, această nouă versiune de abonament WhatsApp Plus nu este încă disponibilă; este încă o inițiativă la care compania lucrează. De fapt, prețul abonamentului nu a fost dezvăluit, iar sursa menționată anterior indică faptul că se așteaptă să fie adăugate mai multe funcții exclusive în timp, cum ar fi accesul la stickere exclusive sau reacții mai interactive la mesaje.

Totuși, este important de menționat că aceasta este o versiune opțională a aplicației de mesagerie, astfel încât utilizatorii pot continua să utilizeze serviciile acesteia ca de obicei dacă nu doresc acest abonament. Cu alte cuvinte, pot accesa în continuare funcțiile principale ale aplicației, cum ar fi trimiterea și primirea de mesaje, efectuarea de apeluri, trimiterea de mesaje vocale și video, partajarea de conținut multimedia și participarea la chat-uri de grup.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Lasă un pahar cu apă lângă pat noaptea. De ce îl recomandă Feng Shui
23:31
Lasă un pahar cu apă lângă pat noaptea. De ce îl recomandă Feng Shui
SĂNĂTATE Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
23:20
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
23:00
Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
CONTROVERSĂ Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
22:53
Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
NEWS ALERT Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
22:34
Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
BANI Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026
22:31
Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Mediafax
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer

Cele mai noi

Trimite acest link pe