WhatsApp Plus. Noua aplicație pe care Meta o pregătește cu funcții exclusive

WhatsApp lucrează la un nou plan de abonament numit WhatsApp Plus, care va oferi funcții suplimentare, cum ar fi opțiuni de personalizare pentru schimbarea temei și a pictogramelor, precum și posibilitatea de a fixa până la 20 de chat-uri și de a seta tonuri de apel exclusive, în schimbul unei taxe lunare.

Platforma de mesagerie instantanee își propune să se alăture rândurilor serviciilor care oferă opțiuni de abonament atât pentru iOS, cât și pentru Android, pentru a oferi o experiență de comunicare mai premium, cu funcții avansate.

În acest sens, rețeaua socială deținută de Meta lucrează la WhatsApp Plus, care se bazează pe un plan de abonament WhatsApp ce va încorpora opțiuni avansate de personalizare, conform portalului specializat WaBetaInfo, care a găsit dovezi ale acestei noi versiuni.

După cum s-a spus într-o postare pe X, WhatsApp Plus va încorpora opțiuni pentru a schimba tema, pictograma și culorile aplicației în funcție de preferințele individuale. Include 14 pictograme noi pentru aplicații, cu mai multe opțiuni de culoare și format pentru logo. De asemenea, include mai multe opțiuni de culoare pentru interfață, oferind un control mai mare asupra aspectului acesteia.

Funcție premium

Continuând cu funcțiile avansate ale acestei versiuni plătite, WhatsApp Plus va include și o funcție premium pentru a fixa până la 20 de conversații, depășind cu mult limita actuală de 3. Acest lucru permite utilizatorilor să își păstreze cele mai importante conversații în partea de sus a aplicației.

Personalizarea se extinde și la apelurile din aplicație, deoarece abonații WhatsApp Plus vor putea alege dintre tonuri de apel diferite și exclusive, personalizând aceste notificări după preferințele lor și distingându-le de apelurile din alte aplicații sau chiar de telefonul lor.

Cu toate acestea, această nouă versiune de abonament WhatsApp Plus nu este încă disponibilă; este încă o inițiativă la care compania lucrează. De fapt, prețul abonamentului nu a fost dezvăluit, iar sursa menționată anterior indică faptul că se așteaptă să fie adăugate mai multe funcții exclusive în timp, cum ar fi accesul la stickere exclusive sau reacții mai interactive la mesaje.