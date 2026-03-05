Cristian Tudor Popescu, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: „O hlizeală de înapoiat mintal / prestația ca președinte îl califică drept prost și fricos”

Cristian Tudor Popescu s-a dezlănțuit la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce a vizionat imaginile cu acesta și cu partenera sa de viață de la vizita oficială din Varșovia. Jurnalistul, susținător al actualului președinte la alegerile prezidențiale, a scris despre Nicușor Dan că este „prost” și „fricos.
Redăm integral postarea lui Cristian Tudor Popescu.
„Președintele Dan se poate opri aici. Eu nu mai pot
După ce dl Nicușor Dan a încheiat fraza privind acceptarea sau nu a ofertei de colaborare nucleară din partea Franței cu: „Și mă opresc aici…”, plus o hlizeală de înapoiat mintal, nu mai pot eu să mă opresc:
Dincolo de specializarea sa în matematică, dincolo de faptul că l-am votat și îl voi vota întotdeauna când concurează cu G. Simion, spun că prestația d-sale ca președinte îl califică drept prost și fricos. Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost. Sau, nici măcar prost – mediocru. Aceasta este explicația amânărilor sale în neștire”, a scris CTP pe Facebook.
Nicușor Dan, în vizită în Varșovia
Președintele României se află zilele acestea într-o vizită în Polonia, unde s-a întâlnit cu președintele Karol Nawrocki și cu premierul Donald Tusk.
