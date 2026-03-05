Cristian Tudor Popescu, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: „O hlizeală de înapoiat mintal / prestația ca președinte îl califică drept prost și fricos”

Cristian Tudor Popescu s-a dezlănțuit la adresa președintelui Nicușor Dan, după ce a vizionat imaginile cu acesta și cu partenera sa de viață de la vizita oficială din Varșovia. Jurnalistul, susținător al actualului președinte la alegerile prezidențiale, a scris despre Nicușor Dan că este „prost” și „fricos.

„Președintele Dan se poate opri aici. Eu nu mai pot

După ce dl Nicușor Dan a încheiat fraza privind acceptarea sau nu a ofertei de colaborare nucleară din partea Franței cu: „Și mă opresc aici…”, plus o hlizeală de înapoiat mintal, nu mai pot eu să mă opresc:

Dincolo de specializarea sa în matematică, dincolo de faptul că l-am votat și îl voi vota întotdeauna când concurează cu G. Simion, spun că prestația d-sale ca președinte îl califică drept prost și fricos. Prost pentru că e fricos și fricos pentru că e prost. Sau, nici măcar prost – mediocru. Aceasta este explicația amânărilor sale în neștire”, a scris CTP pe Facebook.