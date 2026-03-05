Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026

Consiliul Local Galați a aprobat, joi, reduceri semnificative ale impozitelor locale pentru mai multe categorii de contribuabili. Astfel, persoanele cu dizabilități, proprietarii de locuințe vechi și cei care își plătesc taxele integral până la 31 martie vor beneficia de diminuări cuprinse între 10% și 50%, potrivit unei hotărâri adoptate de aleșii locali.

„Ştiu că este o perioadă grea şi fiecare ban contează. Iată ce reduceri aplicăm la impozitele locale: 50% pentru persoanele cu handicap grav- la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc); 25% pentru persoanele cu handicap accentuat – la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc); 25% pentru persoanele care deţin locuinţe mai vechi de 100 de ani; 15% pentru persoanele care deţin locuinţe cu o vechime cuprinsă între 50 şi 100 de ani; 10% pentru persoanele care îşi achită integral impozitele până pe 31 martie”, a transmis primarul Ionuţ Pucheanu, prin intermediul unei declaraţii de presă.

Potrivit informaţiilor transmis de Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galaţi, Hotărârea Consiliului Local Galaţi prevede reducerea cu 50% a impozitului în cazul clădirii folosite ca domiciliu şi a terenului aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav.

Reducerea este de 25% pentru persoanele cu handicap accentuat, potrivit Observator TV.

În cazul mijloacelor de transport cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc, aflate în proprietatea persoanelor cu handicap grav, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav, impozitul va fi cu 50% mai mic, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. Pentru persoanele cu handicap accentuat, impozitul se reduce cu 25%.

Reduceri şi pentru proprietarii de locuinţe vechi

De asemenea, valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul finalizării acesteia, după cum urmează: cu 15%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; cu 25 %, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

Guvernul a adoptat vineri, 27 februarie, ordonanţa de urgenţă care prevede reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum şi diminuarea unor taxe şi impozite locale pentru persoanele cu dizabilităţi şi reprezentanţii legali ai acestora.

