Prima pagină » Actualitate » Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026

Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026

05 mart. 2026, 22:31, Actualitate
Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026
FOTO - Caracter ilustrativ

Consiliul Local Galați a aprobat, joi, reduceri semnificative ale impozitelor locale pentru mai multe categorii de contribuabili. Astfel, persoanele cu dizabilități, proprietarii de locuințe vechi și cei care își plătesc taxele integral până la 31 martie vor beneficia de diminuări cuprinse între 10% și 50%, potrivit unei hotărâri adoptate de aleșii locali.

„Ştiu că este o perioadă grea şi fiecare ban contează. Iată ce reduceri aplicăm la impozitele locale: 50% pentru persoanele cu handicap grav- la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc); 25% pentru persoanele cu handicap accentuat – la impozitele pe clădirea folosită ca domiciliu, pe terenul aferent şi pe maşină (capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc); 25% pentru persoanele care deţin locuinţe mai vechi de 100 de ani; 15% pentru persoanele care deţin locuinţe cu o vechime cuprinsă între 50 şi 100 de ani; 10% pentru persoanele care îşi achită integral impozitele până pe 31 martie”, a transmis primarul Ionuţ Pucheanu, prin intermediul unei declaraţii de presă.

Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului / Sursa foto: Facebook

Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului / Sursa foto: Facebook

Potrivit informaţiilor transmis de Compartimentul de presă al Primăriei municipiului Galaţi, Hotărârea Consiliului Local Galaţi prevede reducerea cu 50% a impozitului în cazul clădirii folosite ca domiciliu şi a terenului aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav.

Reducerea este de 25% pentru persoanele cu handicap accentuat, potrivit Observator TV.

În cazul mijloacelor de transport cu o capacitate cilindrică mai mică de 2.000 cmc, aflate în proprietatea persoanelor cu handicap grav, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav, impozitul va fi cu 50% mai mic, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. Pentru persoanele cu handicap accentuat, impozitul se reduce cu 25%.

Reduceri şi pentru proprietarii de locuinţe vechi

De asemenea, valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul finalizării acesteia, după cum urmează: cu 15%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; cu 25 %, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

Guvernul a adoptat vineri, 27 februarie, ordonanţa de urgenţă care prevede reduceri ale impozitelor locale pentru clădirile vechi, precum şi diminuarea unor taxe şi impozite locale pentru persoanele cu dizabilităţi şi reprezentanţii legali ai acestora.

Autorul mai recomandă:

Taxele cresc și mai mult de la anul: Guvernul anunță trecerea la impozitarea clădirilor și terenurilor la valoarea de piață pentru persoanele fizice, de la 1 ianuarie 2027

Află cu cât au crescut taxele și impozitele pe anul 2026 în funcție de orașul în care locuiești. Cât se plătește în București

Aberațiile noilor taxe și impozite Bolojan. Mașinile hibride au un impozit mai mare decât un diesel vechi. Lista completă a creșterilor de taxe la mașini după noua lege fiscală

Cum va fi calculat impozitul pe proprietate, în 2027. Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul și a explicat ce îi așteaptă pe români

Guvernul ia în calcul reducerea accizelor la carburanți. Ministrul Energiei: „Lucrăm la mai multe scenarii, inclusiv acesta”

Bolojan promite vremuri bune, dar de la jumătatea lui 2026: inflația scade, veniturile cresc

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
23:20
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
23:00
Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
CONTROVERSĂ Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
22:53
Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
NEWS ALERT Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
22:34
Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”
22:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”
FLASH NEWS Prima reacție a lui Nicușor Dan în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „M-am informat și eu”
22:07
Prima reacție a lui Nicușor Dan în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „M-am informat și eu”
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Mediafax
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer

Cele mai noi

Trimite acest link pe