Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”

Crin Antonescu a intervenit în scandalul repatrierii din Dubai a fiicei lui Victor Ponta cu un mesaj extrem de tăios la adresa USR și a ministrei de Externe, Oana Țoiu. Deși a subliniat că relația sa cu Ponta nu este una apropiată, Antonescu s-a declarat îngrozit de faptul că un copil a fost folosit drept țintă într-o răfuială politică.

„Nu mă poate bănui nimeni că îl simpatizez pe dl. Ponta. Puține persoane au la fel de multe motive ca mine să îl deteste. Și îl detest. Definitiv. Dar ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale, Irina, mă umple de scârbă și de groază. Aceste vietăți useriste (dna Toiu și compania) sunt cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politica României după 1989. Să împiedici un minor să ia un avion spre țara lui (într-o situație limită), pe considerente de „imagine”, e tot ce am văzut mai mizerabil, mai revoltător, mai inuman de când trăiesc în sau pe lângă mocirla de politică românească,” a scris Antonescu pe Facebook.

Fostul lider PNL a transmis că este solidar cu Victor Ponta și cu fosta sa soție. El a lăudat decența și demnitatea Dacianei Sârbu și a punctat că nimeni, indiferent cât de „păcătos” ar fi, nu are dreptul să se răzbune pe un copil.

„Sunt pe deplin solidar cu Irina Ponta, cu Daciana Sârbu (persoană pe care o admir, de la distanță, pentru decență și demnitate) și, da, chiar cu Victor Ponta. Pentru că știu ce înseamnă să-ți protejezi copilul de ura stupidă a tuturor idioților. Și cred, mai mult ca oricând, că aceste gunoaie umane care se auto-intitulează „reformatori” ai vieții politice românești trebuie să dispară din viața noastră. Nimeni – oricât de păcătos – nu s-a răfuit cu un copil absolut nevinovat din ură față de părinți sau din motive de „imagine”. România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR.”

AUTORUL RECOMANDĂ: