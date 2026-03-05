Prima pagină » Actualitate » Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”

Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”

05 mart. 2026, 22:34, Actualitate
Crin Antonescu intervine în scandalul momentului - fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”

Crin Antonescu a intervenit în scandalul repatrierii din Dubai a fiicei lui Victor Ponta cu un mesaj extrem de tăios la adresa USR și a ministrei de Externe, Oana Țoiu. Deși a subliniat că relația sa cu Ponta nu este una apropiată, Antonescu s-a declarat îngrozit de faptul că un copil a fost folosit drept țintă într-o răfuială politică.

„Nu mă poate bănui nimeni că îl simpatizez pe dl. Ponta. Puține persoane au la fel de multe motive ca mine să îl deteste. Și îl detest. Definitiv. Dar ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale, Irina, mă umple de scârbă și de groază. Aceste vietăți useriste (dna Toiu și compania) sunt cele mai mizerabile secături pe care le-am văzut în politica României după 1989. Să împiedici un minor să ia un avion spre țara lui (într-o situație limită), pe considerente de „imagine”, e tot ce am văzut mai mizerabil, mai revoltător, mai inuman de când trăiesc în sau pe lângă mocirla de politică românească,” a scris Antonescu pe Facebook. 

Fostul lider PNL a transmis că este solidar cu Victor Ponta și cu fosta sa soție. El a lăudat decența și demnitatea Dacianei Sârbu și a punctat că nimeni, indiferent cât de „păcătos” ar fi, nu are dreptul să se răzbune pe un copil.

„Sunt pe deplin solidar cu Irina Ponta, cu Daciana Sârbu (persoană pe care o admir, de la distanță, pentru decență și demnitate) și, da, chiar cu Victor Ponta. Pentru că știu ce înseamnă să-ți protejezi copilul de ura stupidă a tuturor idioților. Și cred, mai mult ca oricând, că aceste gunoaie umane care se auto-intitulează „reformatori” ai vieții politice românești trebuie să dispară din viața noastră. Nimeni – oricât de păcătos – nu s-a răfuit cu un copil absolut nevinovat din ură față de părinți sau din motive de „imagine”. România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
23:20
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
23:00
Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
CONTROVERSĂ Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
22:53
Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
BANI Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026
22:31
Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”
22:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”
FLASH NEWS Prima reacție a lui Nicușor Dan în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „M-am informat și eu”
22:07
Prima reacție a lui Nicușor Dan în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „M-am informat și eu”
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Mediafax
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer

Cele mai noi

Trimite acest link pe