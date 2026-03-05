AUR susține că un consilier al partidului a fost bătut de doi consilieri PSD și PNL

Partidul AUR a transmis un comunicat în care reclamă un incident violent care ar fi avut loc întimpul unei ședințe a Consiliului Local Vidra, din județul Ilfov. Reprezentanții partidului susțin că unul dintre aleșii lor locali, Constantin Stoian, ar fi fost bătut de colegi de la PSD și PNL.

Potrivit variantei prezentate de AUR, consilierul lor ar fi fost atacat fizic în timpul discuțiilor oficiale din primărie. Partidul susține că acesta s-ar afla acum internat la Spitalul Bagdasar-Arseni cu o fractură de mandibulă.

„Motivul conflictului este unul revoltător: consilierul AUR Constantin Stoian a semnalat public, inclusiv prin materiale publicate pe rețelele sociale, situații în care bunuri ale comunității ar fi ajuns în posesia unor persoane apropiate de rețeaua PSD–PNL. Printre acestea se numără cedarea căminului cultural către Gabriel Dinică pe o perioadă de 49 de ani, precum și vânzarea clădirii fostei Cooperative pentru suma de aproximativ 60.000 de euro către consilierul PSD implicat în agresiune. Este inadmisibil ca un ales local să ajungă în spital pentru că a avut curajul să vorbească despre modul în care sunt administrate bunurile unei comunități. În locul unei dezbateri civilizate, reprezentanți ai rețelei politice PSD–PNL aleg din nou intimidarea și violența,” se arată în comunicatul AUR.

Liderii AUR consideră că astfel de episoade sunt inacceptabile și cer poliției să verifice rapid ce s-a întâmplat.

„Agresiunea de la Vidra duce însă lucrurile la un nivel mult mai grav: violența fizică împotriva unui ales local pentru că a spus adevărul. AUR solicită autorităților competente să investigheze de urgență această agresiune și să identifice toți cei responsabili. Violența politică nu are ce căuta într-o democrație, iar cei care recurg la astfel de metode trebuie să răspundă în fața legii.”

