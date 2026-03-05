Prima pagină » Actualitate » AUR susține că un consilier al partidului a fost bătut de doi consilieri PSD și PNL

AUR susține că un consilier al partidului a fost bătut de doi consilieri PSD și PNL

Bianca Dogaru
05 mart. 2026, 22:03, Actualitate
AUR susține că un consilier al partidului a fost bătut de doi consilieri PSD și PNL

Partidul AUR a transmis un comunicat în care reclamă un incident violent care ar fi avut loc întimpul unei ședințe a Consiliului Local Vidra, din județul Ilfov. Reprezentanții partidului susțin că unul dintre aleșii lor locali, Constantin Stoian, ar fi fost bătut de colegi de la PSD și PNL.

Potrivit variantei prezentate de AUR, consilierul lor ar fi fost atacat fizic în timpul discuțiilor oficiale din primărie. Partidul susține că acesta s-ar afla acum internat la Spitalul Bagdasar-Arseni cu o fractură de mandibulă.

„Motivul conflictului este unul revoltător: consilierul AUR Constantin Stoian a semnalat public, inclusiv prin materiale publicate pe rețelele sociale, situații în care bunuri ale comunității ar fi ajuns în posesia unor persoane apropiate de rețeaua PSD–PNL. Printre acestea se numără cedarea căminului cultural către Gabriel Dinică pe o perioadă de 49 de ani, precum și vânzarea clădirii fostei Cooperative pentru suma de aproximativ 60.000 de euro către consilierul PSD implicat în agresiune. Este inadmisibil ca un ales local să ajungă în spital pentru că a avut curajul să vorbească despre modul în care sunt administrate bunurile unei comunități. În locul unei dezbateri civilizate, reprezentanți ai rețelei politice PSD–PNL aleg din nou intimidarea și violența,” se arată în comunicatul AUR. 

Liderii AUR consideră că astfel de episoade sunt inacceptabile și cer poliției să verifice rapid ce s-a întâmplat.

„Agresiunea de la Vidra duce însă lucrurile la un nivel mult mai grav: violența fizică împotriva unui ales local pentru că a spus adevărul. AUR solicită autorităților competente să investigheze de urgență această agresiune și să identifice toți cei responsabili. Violența politică nu are ce căuta într-o democrație, iar cei care recurg la astfel de metode trebuie să răspundă în fața legii.”

 

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

SĂNĂTATE Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
23:20
Metoda de gătit care poate distruge arterele mai rău decât untul. Avertismentul cardiologilor este clar
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
23:00
Ion Cristoiu: „Regimul din Iran merge pe varianta – pierim noi, dar piere și toată lumea”
CONTROVERSĂ Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
22:53
Fara nicio dovadă, tineretul USR îl acuză pe Ponta că „încearcă să-și bage copilul pe nașpa, în fața altor copii la repatriere și acum se plânge că nu-i merge pungășia”
NEWS ALERT Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
22:34
Crin Antonescu intervine în scandalul momentului – fiica lui Victor Ponta: „Ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale mă umple de scârbă și de groază!/ România trebuie să scape urgent de otrava politică și morală numită USR”
BANI Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026
22:31
Autoritățile unui oraș din România au decis reducerea impozitelor locale cu până la 50%. Cine sunt contribuabilii care plătesc mai puţin în 2026
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”
22:30
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”
Mediafax
Nicușor Dan: România va avea un buget în luna martie. O spun cu responsabilitate
Digi24
Cum răspunde Moscova la întrebarea dacă va ajuta militar Teheranul
Cancan.ro
BREAKING! Cosmin Seleși, internat în spital: 'Medicii sunt încă rezervați în privința evoluției'
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Daciana Sârbu, schimb de replici acide după scandalul repatrierii fiicei sale: „Zborul, pe jumătate gol” / „De ce nu a chemat-o acasă săptămâna trecută?”
Mediafax
Dani Mocanu va fi extrădat de autoritățile italiene. Decizia este definitivă
Click
Profesoarele au ajuns să se roage de părinți să nu le aducă nimic de 1 și 8 martie: „A ieșit o semi ceartă, că nu au cum, că văd alții de la alte clase și ce o să zică lumea”
Digi24
VIDEO Primii români au reușit să se întoarcă în țară din Dubai. „A fost o loterie. Am pariat, la propriu, pe fiecare avion”
Cancan.ro
Șoc total la Antena 1! Dispare unul dintre cele mai iubite show-uri? Dezvăluiri de ULTIMA ORĂ din interior: ”Șansele să se mai facă sunt MINIME”
Ce se întâmplă doctore
E imposibil de nerecunoscut! Cum arată Ruby acum? A slăbit foarte mult: „Am fluctuații de greutate”
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Descopera.ro
A schimbat istoria cu un singur cuvânt: povestea lui Karl Maria Kertbeny
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Aladin apare în fața Casei Poporului: - Ce cauți, Aladine?
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
FLASH NEWS Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone
22:51
Resturile unei drone interceptate au rănit șase persoane în Abu Dhabi. Apărarea Emiratelor Arabe Unite a doborât până acum peste 1.000 de drone
SPORT Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită
22:40
Știm semifinalele Cupei României la fotbal! Dinamo s-a impus la limită
FLASH NEWS Pericol în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite. Un zbor Air France s-a întors din drum după ce Iranul a lansat mai multe rachete
22:30
Pericol în spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite. Un zbor Air France s-a întors din drum după ce Iranul a lansat mai multe rachete
FLASH NEWS Prima reacție a lui Nicușor Dan în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „M-am informat și eu”
22:07
Prima reacție a lui Nicușor Dan în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „M-am informat și eu”
EMISIUNI Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 6 martie, de la ora 20.00
CONTROVERSĂ Cristian Tudor Popescu, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: „O hlizeală de înapoiat mintal / prestația ca președinte îl califică drept prost și fricos”
21:53
Cristian Tudor Popescu, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: „O hlizeală de înapoiat mintal / prestația ca președinte îl califică drept prost și fricos”

Cele mai noi

Trimite acest link pe