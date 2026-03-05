Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a înțeles nimic din situația din Iran. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic. Îmi este tot mai clar că omul este plutitor. Situația este infinit mai neliniștitoare decât crede el. Este mult mai gravă decât războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina a fost un război, culmea, care a reușit să fie ținut strict regional. Și a avut și doi combatanți care erau raționali în comportamentul lor.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran. Acesta a început prin a spune că i se confirmă credința că Președintele României este plutitor. Jurnalistul susține că situația din Orientul Mijlociu este exponențial mai neliniștitoare decât ar putea crede Nicușor. Este o situație mult mai gravă decât cea din Ucraina, adaugă Cristoiu.