Ion Cristoiu: „Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a înțeles nimic din situația din Iran. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Nicușor Dan nu a înțeles nimic din războiul din Iran. Acesta a început prin a spune că i se confirmă credința că Președintele României este plutitor. Jurnalistul susține că situația din Orientul Mijlociu este exponențial mai neliniștitoare decât ar putea crede Nicușor. Este o situație mult mai gravă decât cea din Ucraina, adaugă Cristoiu.
„Nicușor Dan nu a înțeles nimic. Îmi este tot mai clar că omul este plutitor. Hai să lăsăm deoparte lucru care ne-ar putea despărți pe amândoi. Și anume că eu nu sunt de acord cu asasinarea conducătorului unei țări. Pentru că deja Zelenski a anunțat că îl asasineză pe Orban. Situația este infinit mai neliniștitoare decât crede Nicușor Dan. Infinit mai neliniștitoare, din tot ce se întâmplă. Este mult mai gravă decât războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina a fost un război, culmea, care a reușit să fie ținut strict regional. Și a avut și doi combatanți care erau raționali în comportamentul lor. Da, adică, pe de o parte, Rusia, care ne-am dat seama că vrea să fie operațiune specială, nu folosește bomba atomică. Și pe de altă parte, regimul de la Kiev, care era ținut sub control de americani, cu toate cheile, și de Occident.”, a explicat jurnalistul.